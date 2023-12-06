Yüksekova'da şehir içi yolcu taşımacılığına zam yapıldı
Yüksekova Belediyesi tarafından yapılan yeni uygulama ile şehir içi ulaşıma zam yapıldı. Minibüslerdeki ilanlarda tam bilet fiyatının 9 TL, öğrenci bilet fiyatının ise 7 TL olduğu belirtildi. Vatandaşlar ise zam kararına tepki gösterdi.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde şehir içi yolcu taşımacılığına zam yapıldı.
Yüksekova Belediyesinin yaptığı yeni uygulamayla şehir içi ulaşıma zam yapıldı. Minibüslere asılan ilanlarda şehir içi yolcu taşıma bedelinin tam bilet için 9, öğrenci için de 7 TL'ye çıkarıldığı belirtildi.
6 Aralık 2023 tarihi itibari ile yeni ücret tarifesi uygulanırken, vatandaşlar ise tam biletin 5 TL'den 9 TL'ye çıkartmasına tepki gösterdi. - HAKKARİ