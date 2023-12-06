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Yüksekova'da şehir içi yolcu taşımacılığına zam yapıldı

6 Aralık 2023 10:08 Son Güncelleme: 10:09 Abone Ol

Yüksekova Belediyesi tarafından yapılan yeni uygulama ile şehir içi ulaşıma zam yapıldı. Minibüslerdeki ilanlarda tam bilet fiyatının 9 TL, öğrenci bilet fiyatının ise 7 TL olduğu belirtildi. Vatandaşlar ise zam kararına tepki gösterdi.