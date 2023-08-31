Yüksekova'da Ruhsatsız İş Yerleri Mühürlendi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yapılan denetimde 15 kıraathane ve çay ocağının ruhsatsız olduğu belirlendi ve iş yerleri mühürlendi. İş yeri sahipleri kaldırımlara tabure ve tezgah bırakmamaları konusunda uyarıldı.