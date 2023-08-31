Yüksekova'da Ruhsatsız İş Yerleri Mühürlendi
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yapılan denetimde 15 kıraathane ve çay ocağının ruhsatsız olduğu belirlendi ve iş yerleri mühürlendi. İş yeri sahipleri kaldırımlara tabure ve tezgah bırakmamaları konusunda uyarıldı.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ruhsatsız olduğu belirlenen iş yerleri mühürlendi.
Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde yaptıkları denetimde 15 kıraathane ve çay ocağının ruhsatsız olduğunu belirledi.
Söz konusu işletmeleri mühürleyen ekipler, iş yeri sahiplerini kaldırımlara tabure ve tezgah bırakmamaları konusunda uyardı.
Ekipler, uyarılara uymayan bazı işletmeler hakkında tutanak tuttu.
Kaynak: AA / Ulaş Güven - Ekonomi