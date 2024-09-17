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Yüksekova'da Kadın Çiftçilerden Eski Usul Yonca Tohumu Eleme Çalışması

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir araya gelen kadın çiftçiler, hasat ettikleri yonca tohumlarını geleneksel yöntemler ile eleme ve ayıklama sürecine girdiler. İlçe Tarım Müdürü, kadın çiftçilerin emeklerini takdir etti.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir araya gelen kadın çiftçiler, eski usul yonca tohumu eleme ve ayıklama çalışması yapıyor.

İlkbaharda kadın çiftçilerin büyük emeklerle toprakla buluşturduğu yonca, biçme işleminin ardından harmanda patozdan geçiriliyor. Patoz işleminin ardından çiftçi kadınlar, yonca tohumunun eleme ve ayıklamasını yapıyor. Eleme ve ayıklamadan sonra torbalara doldurulan tohumların bir kısmı önümüzdeki sene ekilmek üzere depolara kaldırılırken fazlası ise civar köylere satılıyor.

Kadın çiftçileri harman yaptıkları yerde ziyaret eden Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Emin Yiğit, büyük emek veren kadınları tebrik etti.

Çiftçilerden Gülcan Şener, ilkbaharda ekimimi yaptıkları yoncanın sonbahara gelinmesiyle hasadına başladıklarını belirterek, "Büyük zahmetlerle ekimini yapmıştık, şükür iyi verim aldık. Köy kadınlarımızla köy alanında toplanarak eski usul ile atalarımızdan kalan gelenekle ayıklama ve eleme işlemini yaptık. Tüm zorluklara rağmen iyi iş çıkartıyoruz. Bugün köyümüzde bizleri ziyaret eden Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Emin Yiğit'e de teşekkür ediyoruz" dedi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Yüksekova Ekonomi hakkari Kadın Yaşam Tarım

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