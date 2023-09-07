Yüksekova'da Doğalgaz Çalışmaları Devam Ediyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde doğalgaz çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Van üzerinden Hakkari'ye getirilen doğalgaz hattının Yüksekova etabında çalışmalar devam ediyor. Şehir içi kazı çalışması yürüten yüklenici firmanın Esentepe Mahallesi'ndeki TOKİ'lerde kazı, kaynak ve boru mefruşat çalışmasını sürdürmesi vatandaşları sevindirdi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde doğalgaz çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Van üzerinden Hakkari'ye getirilen doğalgaz hattının Yüksekova etabında çalışmalar devam ediyor. Şehir içi kazı çalışması yürüten yüklenici firmanın Esentepe Mahallesi'ndeki TOKİ'lerde kazı, kaynak ve boru mefruşat çalışmasını sürdürmesi vatandaşları sevindirdi. Çalışmaları yerinde inceleyen Esentepe Mahalle Muhtarı Turgut Atalay, "Doğalgaz çalışmaları ilk olarak Esenyurt Mahallesi'nde başladı. Şimdi de bizim mahallede devam ediyor. Ekipler yoğun bir çalışma yürütüyor. İnşallah kısa sürede bitecek. Mahalle sakinlerimiz gelecek sene doğal gaz kullanmaya başlayacaktır. Tüm hakkımıza hayırlı olsun" dedi.

2. Etap TOKİ Yönetim Kurulu Başkanı İzzettin Metin de doğalgaz çalışmalarının sevindirici olduğunu belirterek, "Ekipler 2 gündür bizim mahallede doğalgaz alt yapı çalışmalarına başladı. İnşallah kısa sürede kullanıma başlarız. Bu zorlu hizmeti yürüten herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - HAKKARİ