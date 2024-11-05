Yüksekova'da Çiftçilere Yeni Destekleme Modeli Anlatılıyor

Hakkari'nin Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, köyleri gezerek çiftçileri bilgilendirmeye devam ediyor.

Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Emin Yiğit, beraberindeki kurum mühendisleriyle birlikte çiftçi ziyaretlerini sürdürüyor. "İyi Bir Çiftçi İçin Çalışıyoruz" program çerçevesinde ekipler köy köy gezerek bilgilendirme yapmaya devam ediyor. Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Emin Yiğit ve kurum mühendisleri; yeni bitkisel üretim destekleme modeli, üretim planlaması ve çiftçi kayıt sisteminde yapılan değişikliklerle ilgili çiftçilere bilgiler verdi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli ziraat teknikerleri, "Her hafta olduğu gibi çalışmamıza devam ediyoruz. Bakanlığımızın 81 il ve 920 ilçede eş zamanlı programları tüm Türkiye'de devam ettiği bilgi Yüksekova'da da devam ediyor. Yeni bitkisel model ile ilgili çiftçilerimizle bilgilendirme toplantıları yapıyoruz. Çiftçilerimizin yoğun katılımları bizleri sevindirdi. 2024 ve sonraki destekleme yıllarında değişiklerle ilgili bilgilendirme yaptık. Herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için çiftçilerimiz ile görüşmeler yapıldı. Çiftçilerimiz tüm bu konular hakkında bilgilendirilecek. Çalışmalarımız bu şekilde devam edecek" dedi.

Toplantı, çiftçilerin istek ve taleplerinin dinlenmesi ile sona erdi. - HAKKARİ