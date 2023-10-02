Yüksekova'da çiftçiler buğdaylarını una dönüştürmek için değirmenlerde çalışıyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki çiftçiler, ekimini gerçekleştirdikleri buğdayları una dönüştürmek için değirmenlerde mesaiye başladı. Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirgen, çiftçilere yardım ederek destek verdi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki çiftçiler ürettikleri buğdayları una dönüştürmek için değirmenlerde mesaiye başladı.

İlçede ilkbahar mevsimiyle ekimine başlanan ve yaz aylarında boy veren buğday, biçme ve harman döneminin ardından una dönüştürülmesi için değirmenlerde öğütülüyor. Çiftçilerin zorlu mesaisine katılan Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirgen, değirmende bekleyen çiftçilere yardım etti.

"Ekmeğimizi taştan çıkaracağız" diyen Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirgen, "İlkbaharda üretimini ve hasadını gerçekleştirdiğimiz buğdayı atadan kalma taş değirmende una dönüştürüyoruz. Tek gayemiz üreten bir Yüksekova içindir. Gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz. Bu sene belli alanda üretim yaptık, inşallah gelecek sene her yeri ekimle buluşturacağız. Amacımız dışa olan bağımlılığımızı azaltmaktır" dedi. - HAKKARİ