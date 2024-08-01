Yüksekova'da buğday verimi arttı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki çiftçiler, ilkbahar mevsimiyle ekimine başladıkları buğdayın hasadına başlarken, bu sene iyi verim almayı hedefliyorlar.

İlçeye 30 kilometre uzaklıkta bulunan Ortaç köyü Gümüşlü mezrasındaki çiftçiler buğday hasadına başladı. Bu sene yoğun yağışlar nedeniyle bölgede verim artarken, kavurucu sıcakların altında köylüler hem imece hem de makinelerle buğday yapıyor. Hasat yapılan tarlalarda incelemede bulunan Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirgen, çiftçilere yardımda bulunarak makineyle buğday hasadı gerçekleştirdi.

Bereketli bir sene olduğunu belirten Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirgen, "Ortaç köyümüzün Gümüşlü mezrasını ziyaret ettik. Çiftçilerimizin büyük emekle hasadını yaptığı buğday tarlasına geldik. Engebeli bir bölge olmasına rağmen çiftçilerimiz tüm zorluklara rağmen hasadını gerçekleştiriyor. Şimdiden tüm çiftçilerimize kolay gelsin" dedi.