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Yüksekova'da Buğday Hasadı Başladı

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde buğday hasadı başlarken bu sene yağışlar sayesinde yüksek verim elde edildi. İlçeye 30 kilometre uzaklıkta bulunan Ortaç köyü Gümüşlü mezrasındaki çiftçiler buğday hasadına başladı. Bu sene yoğun yağışlar sayesinde bölgede verim artarken, kavurucu sıcakların altında köylüler hem imece usulü hem de makinelerle buğday hasadı yapıyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde buğday hasadı başlarken bu sene yağışlar sayesinde yüksek verim elde edildi.

İlçeye 30 kilometre uzaklıkta bulunan Ortaç köyü Gümüşlü mezrasındaki çiftçiler buğday hasadına başladı. Bu sene yoğun yağışlar sayesinde bölgede verim artarken, kavurucu sıcakların altında köylüler hem imece usulü hem de makinelerle buğday hasadı yapıyor.

Hasat yapılan tarlalarda incelemede bulunan Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirgen, çiftçilere yardımda bulunarak makineyle buğday hasadı gerçekleştirdi. Bereketli bir sene olduğunu belirten Geçirgen, "Ortaç köyümüzün Gümüşlü mezrasını ziyaret ettik. Çiftçilerimizin büyük emekle hasadını yaptığı buğday tarlasına geldik. Engebeli bir bölge olmasına rağmen çiftçilerimiz tüm zorluklara rağmen hasadını gerçekleştiriyor. Şimdiden tüm çiftçilerimize kolay gelsin" dedi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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