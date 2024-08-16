Yüksekova'da Böğürtlen Hasadı Başladı: Kilosu 50 TL

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ilkbaharda ekimi gerçekleştiren ve bugünlerde hasadı yapılan böğürtlenin kilosu 50 TL'den satışa sunuldu.

Yüksekova ilçesinin Orman Mahallesi'nde ikamet eden Mikail Erekli isimli çiftçinin üretimini yaptığı böğürtlenden adeta bereket fışkırdı. Aylarca yaptığı bakımlar sonrası böğürtlenler siyah ve kırmızı renklere büründükten sonra toplayan Erekli, kilosunu 50 TL'den satışa sundu.

Böğürtlen bahçesini ziyaret eden Yüksekova Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Emin Yiğit, Erekli'yi tebrik ederek ilçede tarımın her yere yayılması için durmadan çalışacaklarını belirtti.

Üretimi büyük ölçüde başardığını belirten çiftçi Mikail Erekli, "Yıllardır çiftçilikle uğraşıyoruz. Sakarya'dan getirerek ekimini yaptığımız böğürtlenden güzel bir şekilde verim almaya başladık. Demek ki insanoğlu ne isterse başarır, biz de başardık. Artık satışına başlıyoruz, kilosu ise 50 TL'dir" dedi. - HAKKARİ