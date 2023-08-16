Yüksekova'da Ayçiçek Tarlası Görüntüsüyle Trakya'yı Aratmıyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ekimi yapılan ayçiçek tarlası, Trakya'yı aratmayacak güzellikte. Yüksekova Ziraat Odası tarafından 'Üreten bir Yüksekova' sloganıyla ekimi yapılan tarlada, ayçiçeklerin boyu 2 metreyi geçmiş durumda. Ayçiçek üretimiyle ilgili çalışmaların devam edeceği belirtilirken, bu sayede Yüksekova'nın ekonomisine katkı sağlanması hedefleniyor.

Yüksekova'nın ayçiçek tarlası Trakya'yı aratmadı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ekimi yapılan ayçiçek tarlası, görüntüsüyle Trakya'yı aratmıyor.

Yüksekova Ziraat Odası tarafından 'Üreten bir Yüksekova' sloganıyla Demirkonak köyünde ekimi yapılan ayçiçekler gün yüzüne çıktı. 10 dönümlük ayçiçeği tarlasında incelemelerde bulunan Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirgen, artık ayçiçek yağını kendileri üreteceklerini belirtti. Yaklaşık 2 metre boyunda olan ayçiçekleri tarlasının Edirne ve Trakya bölgesini aratmadığını ifade eden Başkan Geçirgen, "Üreten bir Yüksekova' sloganıyla yol aldık. İlçemiz için elimizden geldiğince bütün çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Farklı ürünleri Yüksekova ile buluşturacağız. Tabi bu alanda yaptığımız çalışmalardan bir tanesi de ayçiçek üretimi oldu. 10 dönümlük arazide ilkbaharda ayçiçek ekimimizi yapmıştık. Ayçiçeklerimizin boyları 2 metreyi geçmiş durumda ve güzellikleriyle de bizlere adeta görsel şölen sunuyor diyebiliriz" dedi.

Ayçiçek üretiminin sadece bununla kalmayacağını belirten Geçirgen, "Biz de yağımızı Yüksekova'da neden üretilmeyelim? Bu çalışmaların ilk adımını atmış bulunmaktayız. Bundan sonraki süreçlerde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ayçiçek üretimi sadece bu tarlayla sınırlı kalmayacak, birçok çiftçimizle ayçiçek üretimine başlayacağız. Bunun için çiftçilerimizle toplantılarımız olacak. Daha büyük bir alana hitap etmek adına üretimlerimiz devam edecek. Tabi bu üretim konusunda yağ tesisini kurarak bölgemizdeki gençlerimize istihdam sağlayacağız. Çiftçilerimize ekonomik katkı sunmak mahiyetinde ürettikleri ürünlerin ekonomik değerini kendilerine gitmelerini sağlamak için çabalayacağız. Evet yıllardır dışardan yağ aldık bundan sonra kendi yağımızı üreteceğiz. Bu sene Yüksekova'nın her köşesini ektik. İnşallah meyvesini alacağız. Bundan kazanan Yüksekova olacak" ifadelerini kullandı.

Sarı rengiyle adeta görsel bir şölen sunan ayçiçek tarlası, karayoluna yakın olması nedeniyle de vatandaşların ilgi odağı haline geliyor.