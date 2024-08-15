Yüksekova'da 6 Arkadaş 11 Sera Kurarak Üretime Başladı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir araya gelen 6 arkadaş, 11 sera kurarak üretime başladı.

Yüksekova'da bir araya gelen 6 arkadaş, ilçenin farklı noktalarında 11 sera kurdu. Kurulan seralarda salatalık ve domates başta olmak üzere değişik sebzelerin üretildiği seraları inceleyen Yüksekova Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Emin Yiğit, seraların ilçeyi şahlandıracak güzel örneklerden biri olduğunu söyleyerek 6 arkadaşı tebrik etti.

6 arkadaş olarak bu işi başardıklarını belirten Mikail Erekli ise "Biz Yüksekova'da seracığı başlattık. Burada seralar yoktu, kimse yapmıyordu. 6 arkadaşla 11 sera kurduk. Bizde bu işin peşini bırakmadık ve başardık. Şimdi ise seralarımızı en iyi şekilde kurduk. Serada güzel salatalıklar yetişiyor. Demek ki insan isterse her şey olur" dedi. - HAKKARİ