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Yüksekova'da 50 Dönümlük Araziye Nohut Ekimi Yapıldı

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 50 dönümlük arazi üzerinde yapılan nohut ekimi filizlenmeye başladı. Çiftçiler, bu yıl yağışların fazla olmasıyla büyük bir alanda nohut ekimi gerçekleştirdi. Yüksekova Ziraat Odası Başkanı, tarımla buluşmayı hedeflediklerini belirtti.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 50 dönümlük arazi üzerinde ekimi yapılan nohut filizlenmeye başladı.

Her sene az sayıda nohut ekimi yapan çiftçiler, bu yıl yağışların fazla olmasıyla ilk kez büyük bir alanda nohut ekimi gerçekleştirdi. İlçenin Kuruköy Mahallesi'nde yaşanan Abdülbakir Çekik isimli çiftçi, Yüksekova Ziraat Odasından aldığı bilgiler doğrultusunda 50 dönümlük araziye nohut ekimi yaptı. Yağışların çok olduğu döneme denk gelmesiyle ova içinde bulunan 50 dönümlük arazideki nohutlar güzel bir şekilde filizlendi.

"Üreten bir Yüksekova için çalışıyoruz"

Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirgen, nohut ekimi yapıldığı 50 dönümlük arazide inceleme yaparak Abdülbakir Çekik isimli çiftçiden bilgi aldı. Yüksekova Ovası'nı tarımla buluşturmak için durmadan çalıştıklarını belirten Perviz Geçirgen, "İlçenin Kuruköy Mahallesi'nde Abdülbaki Çekik çiftçimizin tarlasına geldik. Çiftçimiz önceden bize başvurdu ve 50 dönümlük tarlasında nohut ekibi yapmak için bize danıştı. Bizde en iyi yolu ona göstererek ve şükürler olsun şimdi tarlası tamamen filizlenmiş durumdadır. Bundan sonra tek amacımız Yüksekova'nın tüm ovasıyla tarıma dönüştürmesi ve dışarıdaki bağımını kesmektir. İnşallah bundan sonra kendimiz üreteceğiz ve tüm bölgeye dağıtımda öncü olacağız. Bizde üreten bir Yüksekova için yola çıktık. Böyle çiftçilerimiz oldukça Yüksekova'mız gelişip ve büyüyecek" dedi.

Yüksekova Ziraat Odasından edindiği bilgilerle 50 dönüme nohut ektiğini ifade eden Abdülbaki Çekik, "Her sene kendimize göre ekim yapıyorduk. Bu sene odanın öncülüğünde nohut ekimini yaptık. Şükürler olsun 50 dönümlük arazi yeşerdi. İnşallah bundan sonra da aynı şekilde bölgemiz için devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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