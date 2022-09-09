'Yükseköğrenim Özel Barınma Hizmetleri Yönetmeliği' Resmi Gazete'de

Gençlik ve Spor Bakanlığı, özel öğrenci yurdu ücretlerine zam sınırlaması getirdi. Buna göre, ücretlere yapılabilecek en yüksek zam oranı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ve Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) toplamının yarısına eklenecek 5 puandan fazla olamayacak. Ayrıca, özel öğrenci yurtları şehit ve gazi çocuklarını, devlet koruması altındaki çocukları ve madalyalı milli sporcuları ücretsiz barındırabilecek.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Yükseköğrenim Özel Barınma Hizmetleri Yönetmeliği'yle, gerçek veya tüzel kişiler tarafından özel barınma kurumu açılmasına, işletilmesine ve denetimine esaslar belirlendi. Yönetmeliğin ücret ve yükümlülükler başlıklı maddesine göre, özel yurtlar, bir sonraki öğretim yılında uygulayacakları aylık barınma hizmeti ücretini her yıl temmuz ayı sonuna kadar; yeni hizmete açılan kurumlar ise açıldıktan sonra 1 ay içinde belirleyerek Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerine bildirecek ve söz konusu ücret il müdürlüğünce onaylanacak. Bildirilen ücretin üzerinde ücret alınamayacak. Kurumlar, barınma hizmetine ilişkin başka ad altında herhangi bir ücret talep edemeyecek ve barınma hizmeti ücretinin bir aylık kısmına tekabül eden miktarda depozito alabilecekler. Yönetmeliğe göre, ücret sınırlamasından yararlanmak isteyen öğrenciler, ders yılı bitmeden özel yurtlara kayıt yenileme başvurusunda bulunacaklar. Bu kurumlar, kayıtlı öğrencilerden gelecek olan kayıt yenileme taleplerini başvuru tarihi esas alınmak suretiyle kapasitelerinin yarısına kadar karşılamak zorunda olacaklar.

Özel öğrenci yurtlarında şehit ve gazi çocukları ücretsiz barınabilecek

Özel öğrenci yurtlarında şehit ve gazi çocukları, devlet koruması altındaki çocuklar ve madalyalı milli sporcuları ücretsiz barınabilecek. Kamu tüzel kişilerince açılmış ve kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı olmaksızın öğrenci barındırma hizmeti veren yerler; 1 Ağustos 2024 tarihine kadar, yönetmelik hükümleri doğrultusunda kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı alabilecek. Otel, motel, pansiyon ve benzeri konaklama tesisi ruhsatı aldığı halde her ne ad altında olursa olsun yükseköğrenim öğrencilerine barınma hizmeti veren yerler ise 1 Ağustos 2023 tarihine kadar yönetmelik hükümleri doğrultusunda kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı almak zorunda olacaklar. - ANKARA