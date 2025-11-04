Haberler

Yüksek Mahkeme, Trump'ın Gümrük Tarifeleri Davasında Duruşma Gerçekleştiriyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Yüksek Mahkeme'de yarın yapılacak duruşma öncesinde Trump'ın tarife yetkisini kullandığına dair iyimser olduklarını belirtti. Hazine Bakanı Scott Bessent, alternatif seçeneklerin olduğunu ifade etti.

NEW Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın getirdiği tarifelerle yetkisini aşıp aşmadığına dair yarın Yüksek Mahkemede yapılacak sözlü duruşma için "Yüksek Mahkemenin doğru olanı yapacağı konusunda iyimser kalmaya devam ediyoruz." dedi.

Leavitt, düzenlediği basın toplantısında, Yüksek Mahkemenin Trump yönetimi aleyhinde karar vermesi durumunda ticaret politikası için bir "B planı" olup olmadığına yönelik soruyu cevapladı.

Beyaz Saray'ın her zaman bir "B planı" için hazırlıklı olduğunu vurgulayan Leavitt, Trump'ın danışmanlarının böyle bir duruma hazırlık yapmamasının "akıllıca olmayacağını" savundu.

Leavitt, "Bu davada, Başkan ve ekibinin hukuki argümanlarına yüzde 100 güveniyoruz ve Yüksek Mahkemenin doğru olanı yapacağı konusunda iyimser kalmaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Başkan'ın tarifeleri kullanmak için acil durum yetkisine sahip olması gerektiğini söyleyen Leavitt, gümrük vergileri sayesinde dünya genelinde barış anlaşmalarının imzalanması, çatışmaların sona erdirilmesi ve ABD'ye trilyonlarca dolar yatırım alınması gibi birçok şeyin başarıldığını dile getirdi.

Leavitt, sadece bu yıl, Trump'ın gümrük vergilerini etkili şekilde kullanması sayesinde bütçe açığını 600 milyar dolar azaltacaklarını belirtti.

Trump'ın ekonomik güvenliğin ulusal güvenlik meselesi ve gümrük vergilerinin de bununla büyük ilgisi olduğuna inandığını vurgulayan Leavitt, "Bu dava, sadece Başkan Trump ile ilgili değil. Gelecekteki başkanlar ve yönetimler için gümrük vergileri konusunda acil durum yetkisini kullanmakla ilgili ve Yüksek Mahkemenin doğru kararı vereceğinden eminiz ve umutluyuz." ifadelerini kullandı.

Leavitt, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in, Trump'ın talebi üzerine yarın yapılacak duruşmaya katılacağını bildirdi.

"Farklı seçeneklere sahibiz"

ABD Hazine Bakanı Bessent de bugün yayımlanan röportajında, Yüksek Mahkemenin, Trump aleyhinde karar vermesi durumunda gümrük vergisi politikasını sürdürmek için farklı seçeneklere sahip olduklarını söyledi.

Bessent, "Kullanılabilecek birçok başka yetki var ancak IEEPA açık ara en net olanı ve ABD ile başkana en fazla müzakere gücü veren yetki." değerlendirmesinde bulundu.

Diğer seçeneklerin daha zahmetli ancak etkili olabileceğini vurgulayan Bessent, tarifelerin başkanın önemli bir politikası olduğunu ve geleneksel olarak Yüksek Mahkemenin bu tür önemli politikalara müdahale etmekten çekindiğini dile getirdi.

Tarife davası, Yüksek Mahkemeye taşınmıştı

ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi, karşılıklılık esasına dayalı tarifelerin, ithalatı düzenleme konusunda Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası (IEEPA) kapsamında Başkan'a tanınan yetkiyi aştığına hükmetmişti.

Trump yönetimi, karara Federal Temyiz Mahkemesinde itiraz etmiş, temyiz mahkemesinin de tarifelerin çoğunu yasa dışı bulmasının ardından Yüksek Mahkemeye başvurarak kararın hızlı şekilde bozulmasını istemişti.

Yüksek Mahkeme, hükümetin tarife davasında hızlı karar verilmesi talebiyle yaptığı başvuruyu kabul etmişti.

Sözlü savunma için süre tanıyan Mahkeme, davanın kasımın ilk haftasında görüleceğini belirtmişti.

Davanın sözlü duruşması, yarın Yüksek Mahkemede yapılacak.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi
Hükümet krizi büyüyor! ABD hava sahası her an kapanabilir

ABD hava sahası her an kapanabilir! İşte kaosun görüntüsü
Bahçeli'den sonra bir Demirtaş çıkışı daha! Partinin ağır topu net konuştu

Bahçeli'den sonra bir Demirtaş çıkışı daha! Partinin ağır topu net konuştu
Bir süredir tedavi görüyordu! Bekir Bozdağ'ın son hali dikkat çekti

Bir süredir tedavi görüyordu! Bekir Bozdağ'ın son hali dikkat çekti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Demirtaş'tan Bahçeli ve Özel'e teşekkür, satır arasında PKK'ya mesaj

Demirtaş'tan Bahçeli'ye teşekkür, satır arasında PKK'ya mesaj
Ekmek arası patatese ödediği paraya isyan etti

Ekmek arası patatese ödediği paraya isyan etti
Yok artık diyeceksiniz! Cristiano Ronaldo, sahibi olduğu araç sayısını açıkladı

Yok artık diyeceksiniz! Sahibi olduğu araba sayısını açıkladı
Derbiden 48 saat sonra ortaya çıktı! Fenerbahçe'den Beşiktaş'a jest

Derbiden 48 saat sonra ortaya çıktı! Fener'den Beşiktaş'a büyük jest
Demirtaş'tan Bahçeli ve Özel'e teşekkür, satır arasında PKK'ya mesaj

Demirtaş'tan Bahçeli'ye teşekkür, satır arasında PKK'ya mesaj
Kömürleri indirirken yüzüne demir saplandı

Bahçede çalışırken, yüzünde ömür boyu taşıyacağı iz bıraktı
Görevden alınan müdür kendini astı! Skandal kütüphane iddiası

Görevden alınan müdür kendini astı! Skandal kütüphane iddiası
Okan Buruk galibiyetin anahtarını açıkladı

3 puanın anahtarını açıkladı: Bu bize zaferi getirir
Burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları açıklandı

Milyonlarca öğrenci merakla bekliyordu! Sonuçlar açıklandı
Bakan Şimşek: Bazı fonlar üzerinden manipülasyonlar yapıldığını biliyoruz

Bakan Şimşek yeni gündemin fitilini ateşledi: Her şeyin farkındayız
Uzak Şehir'de Hint dizilerini gölgede bırakan sahne

Uzak Şehir'de pes dedirten sahne!
İmamoğlu'nun babası ve oğlu hakkında yurt dışına çıkış yasağı

İmamoğlu'nun babası ve oğlu hakkında karar verildi
Herkes şokta! Trabzonspor'da Onana depremi

Herkes şokta! Trabzonspor'da Onana depremi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.