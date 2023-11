Yüksek kredi faizi oto kiralama sektörünü olumsuz etkiliyor

Eskişehir'de oto kiralamacılığı yapan Hasan Köle, son dönemlerde araç piyasasındaki düşüşün yüksek kredi faizi sebebiyle kendilerine olumlu bir etkisinin olmadığını söyledi.

Yıl sonu indirimleriyle birlikte sıfır ve ikinci el araç piyasasındaki düşüş devam ediyor. Bazı araçlarda büyük indirimlerle dikkat çeken kampanyalar yapıldığı bilinirken, 2-3 sene önce araç bulamayan oto kiralama esnafı yüksek kredi faizi sebebiyle bu düşüşten faydalanamadığını öne sürdü. Kredi finansmanlarına erişimde sıkıntı yaşandığı için araç fiyatlarındaki gerilemenin kendilerini etkilemediğini dile getiren esnaf, kiralama sektörünün turizm ve ekonomiye büyük katkısı olduğuna dikkat çekerek yetkililerden yardım istedi.

"Araç kredi ve finansmanlarında sıkıntı var"

Eskişehir'de uzun yıllardır oto kiralamacılığı işiyle uğraşan Hasan Köle, son dönemlerde yapılan kampanyalarla araç fiyatlarında büyük indirimler olduğunu söyledi. Ancak kredi faizlerinin yüksek olması sebebiyle kendilerinin bu indirimden faydalanamadıklarını ifade eden Köle, "Bu indirimler bizim için güzel ama her ne kadar güzel de olsa banka kredi finansmanlarına erişimde sıkıntı yaşandığı için sektörde biraz sıkıntı oluyor. Bu yaklaşık 2-3 senedir devam ediyor. Yılsonu olduğu için araç fiyatlarında gerçekten de güzel kampanyalar var. Biz 1-2 sene önce araç bulamıyorduk, araç alımında sıkıntı vardı. Ama şu an araçlarda piyasa randımanına oturdu. Hatta bazı araçlarda 180-200 bin liraya kadar kampanyalar mevcut. Bazı firmalar yılsonu olduğu için kendileri kampanyalar yaptılar. Ama araç kredi ve finansmanlarında sıkıntı var. Bu da bizim sektörümüz için iyi bir gelişme değil" dedi.

"Kredi finansmanlarında devletin bir çözüm bulması gerekiyor"

Kış sezonuna girilmesiyle birlikte araç kiralama fiyatlarında düşüş olduğundan da bahseden Köle, "Mevsimlere göre kiralama sektöründe fiyatlar değişebiliyor. Şu an sonbahar dönemi bitti, kış dönemine giriyoruz. Fiyatlar otomatikman güncelleniyor. Kirası bin 500 liraya kadar çıkabilen arabalar şu an 850 liraya kadar düştü. Bu araçların bakım, sigorta, kasko ve sanayi masraflarından dolayı kredili ve kredisiz alan da aracı otomatikman aynı fiyata veriyor. Bizim buradan devlet yetkililerine çağrımız, araç kredi finansmanlarında bu tür kiralama firmalarına yardımcı olmalarıdır. Çünkü kiralama sektörü her ne kadar küçük bir sektör olarak gözükse de Türkiye genelinde turizm ve ekonomiye çok büyük katkısı vardır. Onun için araç kredi finansmanlarında devletin bir çözüm bulması gerekiyor" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR