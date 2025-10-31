Yudum, zeytinyağı üretimindeki 50'nci yılını kutladı

Yudum, zeytinyağı üretimindeki 50. yılını kutladı. Yarım asırlık bilgi birikimini, 50. yıla özel olarak hazırladığı Ayvalık Zeytinyağı ile taçlandıran marka, bu özel ürünü tüketicileriyle paylaştı.

Kategorisinin önde gelen markalarından olan Yudum, 50 yıl önce Ayvalık'ta başlayan lezzet ve kalite yolculuğunu bugün de aynı tutkuyla sürdürdüğünü duyurdu. Yarım asırlık bilgi birikimini ve ustalığını, 50. yıla özel olarak hazırladığı Ayvalık Zeytinyağı ile taçlandıran marka, bu özel ürünü tüketicileriyle paylaştı.

Marka ayrıca, iki yıldır Ayvalık'ta oluşturduğu Yudum Egemden Zeytin Ormanı'nı Ayvalık Kadın Kooperatifi'ne devrederek sürdürülebilirliğe ve toplumsal faydaya kalıcı bir katkı sundu. Marka, 50. hasadın gururunu Ayvalık'ta Michelin yıldızlı ünlü şef Tom Aikens'ı ağırlayarak kutladı. Böylece marka, Türk zeytinyağının lezzetini sınırların ötesine taşıyacak.

Yudum, Ayvalık'ta yer alan fabrikasında 1975 yılından bu yana, yarım asırdır Ege'nin bereketli topraklarında yetişen ve özenle seçilen zeytinlerden zeytinyağı üretiyor. Marka, bu yıl zeytinyağı üretimi tecrübesindeki 50. yılı tüketicileri ile birlikte kutluyor. Bu önemli dönüm noktasını onurlandırmak amacıyla özel olarak tasarladığı ambalaj ve coğrafi işaretli Ayvalık Natürel Sızma Zeytinyağını buluşturduğu, Yudum Egemden 50. Yıl Natürel Sızma Zeytinyağı'nı piyasaya sundu.

İki litrelik özel teneke ambalajdaki Yudum Egemden 50. Yıl Natürel Sızma Zeytinyağı ürünü, raflarda yan yana yerleştirildiğinde görseller birbirini tamamlıyor ve ortaya 50 yıl önce Ayvalık'taki zeytin hasadından bir sahne çıkıyor.

Zeytinyağına adanmış yarım asır

Marka, Ayvalık'taki 24 bin metrekare büyüklüğündeki fabrikasında yıllık 20 bin ton zeytinyağı üretim kapasitesine sahip. Marka, 2017'de Egemden markasının lansmanı ile zeytinyağı pazarındaki uzmanlığını daha da pekiştirdi. Bugün Yudum, Yudum Egemden ve Sırma markalarıyla Türkiye'nin en çok tercih edilen sıvı yağ markalarından biri olarak öne çıkıyor.

Zeytinyağı üretiminde yarım asrı bitirmenin gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını belirten Savola Gıda Türkiye Genel Müdürü Houmer Balazadeh şunları söyledi: "Türkiye'ye ve potansiyeline inanan, toplumsal duyarlılığı yüksek bir şirketiz. Türkiye'deki yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Fabrikamızın bulunduğu Ayvalık, bizim yuvamız. Yıllık 20 bin ton zeytinyağı üretim kapasitesine sahip fabrikamızla, Ayvalık ekonomisinde önemli bir yere sahibiz. Ayvalık'taki yatırımımız, turizm ve zeytinyağından sonra ilçenin ekonomisinde üçüncü sırada yer alıyor."

Houmer Balazadeh, 50 yıl önce Ayvalık'ta üretime başlayan Yudum fabrikası ile ilgili şu bilgileri verdi: "Tam 50 yıldır tüketicilerimize kaliteli, lezzetli ve güvenle tüketecekleri zeytinyağı sunuyoruz. Bu tesisin en güçlü özelliği sıkı ve onaylanmış kalite politikasıdır. Üretim tesisimize giren her bir ürün için hammadde kabulünden başlayarak üretimin her safhasında denetim ve analiz süreçlerini titiz bir şekilde yürütüyoruz. Tüm ürünlerimiz, ulusal ve uluslararası otoritelerin belirlediği parametreler doğrultusunda ve mevzuatlarla uyumlu şekilde üretiliyor."

Balazadeh, Türkiye'de üretilen zeytinyağının dünyada hak ettiği değeri görmesi için de çalıştıklarını söyleyerek, şöyle devam etti: "Ürettiğimiz zeytinyağlarını hem Türkiye'de hem de İsviçre, Kanada, ABD ve Japonya dahil 25'ten fazla ülkede tüketicilerimizle buluşturuyoruz. Aynı zamanda uluslararası yarışma platformlarında Türkiye'de üretilen zeytinyağının eşsiz lezzeti ve kalitesinin tanıtılması için çalışmalar yürütüyoruz. Bu çalışmaların sonucunda bu yıl Yudum Egemden Erken Hasat Natürel Sızma Zeytinyağımız, dünyanın önde gelen zeytinyağı yarışmalarında 17 büyük ödül kazandı. Bu topraklarda ürettiğimiz zeytinyağını dünya çapında tanıtmanın gururunu yaşıyoruz. Ayvalık'taki 50. Hasadımızın onuruna bu sene ünlü şef Tom Aikens'ı Ayvalık'ta zeytin hasadımız boyunca ağırlıyoruz. Kalitesi ve lezzetiyle dünya çapında yarışmalara damgasını vuran zeytinyağımızı sınırlarımız ötesindeki tüketicilere de tanıtarak üzerimize düşen görevi yerine getiriyoruz. Ayrıca bugün burada, Ayvalık'taki komşularımızın ve dostlarımızın şahitliğinde, fabrikamızın üretime başladığı ilk günden bu yana ekibimizin bir parçası olan değerli Yudum dostumuza 50. yıl plaketimizi takdim ettik. Bu anlamlı törenle, Yudum'un yarım asırlık başarısını mümkün kılan emek, bağlılık ve birlikte büyümenin gururunu tüm dostlarımızla paylaştık."

Geleceğe Bir Miras: Ayvalık Yudum Egemden Zeytin Ormanı

Savola Gıda Türkiye, ekonomik faaliyetlerinin yanı sıra topluma katkı sağlamak ve tüketicileriyle kurduğu bağı güçlendirmek için sosyal sorumluluk projeleri yürütüyor. Savola Gıda Türkiye Pazarlama Direktörü Ezgi Nur Tamdoğan, yürüttükleri projelerin temelinde zeytine, doğaya ve insana duydukları saygının yer aldığını belirterek şöyle devam etti: "Yudum'un 50. yılı onuruna Ayvalık'ta bir zeytin ormanı kurduk. Bu sayede 50 yıllık geçmişimizi, geleceğimiz için de bir gurur kaynağına dönüştürüyoruz. Binlerce zeytin ağacı diktiğimiz ormanın tüm haklarını Ayvalık Kadın Kooperatifi aracılığı ile Ayvalıklı kadınlara aktarıyoruz. Böylece memleketimizin ekonomisinde anlamlı ve kalıcı bir iz bırakmayı ve her zaman olduğu gibi kadınları desteklemeyi hedefliyoruz. Yudum olarak sadece bugünün değil, zeytinin ve doğanın geleceğine yatırım yapıyoruz" dedi. - İSTANBUL