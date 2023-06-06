Yücelik; Erzurum'a değer katmayı sürdüreceğiz

Aşkale Çimento İcra Kurulu Başkanı Fatih Yücelik, "Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılı, Şirketimizin de 30. Yılına yakışacak hamleleri teker teker hayata geçiriyoruz" diyerek Aşkale Çimento'nun gelecek planlarını ve çimento sektörünü değerlendirdi.

"Yeşil dönüşümden en çok etkilenen sektör biziz"

Aynı zamanda Çimento Sanayicileri Birliği olan TÜRKÇİMENTO Yönetim Kurulu Başkanı, TOBB Çimento ve Çimento Üreticileri Sektör Meclisi Başkanı ve Yapı Ürünleri Üreticileri Federasyonu Başkanı görevlerini de üstlenen Yücelik, çimento endüstrisinin ciddi bir yol ayrımında olduğunu, bu yol ayrımında doğru yöne gidemeyenlerin sektörde varlığını devam ettiremeyeceğini vurguladı. Yücelik, Avrupa Birliği'nin Yeşil Dönüşüm politikalarından en fazla etkilenecek dört sektörden biri olan çimento sektöründeki oyuncuların bu dönüşüme ayak uyduracak düzenlemeleri yapamaması durumunda, çok ciddi kayıplar ortaya çıkabileceğini hatırlattı. Aşkale Çimento olarak bu dönüşümü 2012 yılında başlattıklarını ve sektörde yeşil dönüşüm alanındaki pek çok konuda öncü olduklarının altını çizerken, projelerin ne aşamaya geldiği konusunda da bilgi paylaştı.

"ERÇİMSAN'ın, Aşkale Çimento adıyla dünyaya attığı Erzurum imzası"

Son yıllarda yaşanan süreci, "Dünyada, belki de yüz yılda bir tecrübe edilebilecek iki yıllık bir türbülans dönemini geride bıraktık. Pandemi ile mücadele bitti derken ve henüz yaraları sarmaya fırsat bile bulamamışken, Ukrayna ve Rusya arasında patlak veren savaşın etkileri, biz sanayicileri inanılmaz boyutlardaki maliyet artışlarıyla karşı karşıya bıraktı. Pek çok sanayici bu sürecin sonunda maalesef ayakta kalamadı. Yönetimini üstlendiğim grup şirketleri ise, zamanında aldığı tedbirler sayesinde belki de hiç olmadığı kadar güçlü şekilde bu türbülans döneminden çıkabilmeyi başardı." şeklinde özetleyen Yücelik, aynı zamanda Erzurum'un en büyük sanayi kuruluşlarının başında gelen ERÇİMSAN Holding'in 30. Yılını kutluyor oluşuna ilişkin değerlendirmelerini de şöyle ekledi: "Tam 30 yıl önce Türk iş dünyasına adım atan ERÇİMSAN Holding, bugün Aşkale çimento markasıyla Erzurum'un adını tüm dünyaya bir imza olarak atmış durumda. 10,5 milyon ton üretim kapasitesiyle Türkiye'nin en büyük dördüncü çimento üreticisi olan ve Türkiye'nin İSO 500'deki dev 500 sanayi kuruluşu içinde yer alan Erçimsan Holding ve Aşkale Çimento, Erzurum için çalışmaya dün olduğu gibi bugün de dur durak bilmeden devam ediyor. Vergisini hep Erzurum adına ödeyen bir şirketiz."

"Erzurum'a değer katmaya devam edeceğiz"

Geriye dönüp baktıklarında, 30 yıllık bir dev olarak dertlerinin de düşlerinin de Erzurum olduğunu ifade eden Yücelik, "30'uncu yılımıza geldiğimizde, Erzurum için neler yapmışız diye dönüp bakıyorum. Erzurum'a doğrudan sağladığımız katkı, 10 milyar TL'yi geçmiş. Sadece 2022 yılında bile 221 milyon TL'lik ihracat yapmışız ve dünyanın tüm kıtalarına Erzurum adını duyurabilmişiz. Son 10 yılda ise, toplamda 2 Milyar TL ihracat rakamına ulaşmışız. Erzurum için ödediğimiz vergi 5 yılda 600 milyon TL'yi aşmış. Çalışanlarımızla ve paydaşlarımızla birlikte sağladığımız istihdam 5000'in üzerine çıkmış. 2022'de 4,5 Milyar TL ciroya ulaşmışız ve 2023 için öngördüğümüz rakam bunun iki katına yakın. Memlekete hizmet lafla değil icraatla oluyor. Biz de her zaman diyoruz. Laf ya da bahane üretmiyoruz, çimento üretiyoruz. Çok kısa bir süre içerisinde Holdingimizin Genel Kurulunu gerçekleştireceğiz. Genel Kurullar bizim için ortaklarımızla hasret giderdiğimiz toplantılardır. Yoğun bir tempoyla tatlı bir heyecan içinde tüm enerjimizi Genel Kurulumuza harcıyoruz. Yaptıklarımızı, yapacaklarımızı ve projelerimizi ortaklarımızla paylaşabilmek için sabırsızlıkla bekliyoruz." dedi.

Finansal ve kurumsal dönüşüm hamlesi

2022 yılının zorlu sürecinde, Aşkale Çimentonun yaşadığı dönüşümü de aktaran Yücelik, gerek finansal anlamda gerekse yapısal anlamda ne gibi önlemlere başvurduklarını da özetlerken, "Aşkale Çimento için 2022 yılının en önemli iki dönüm noktası, Şirketin kurumsal yapısında yaşanan dönüşüm ile finansal sisteminde yaşanan dönüşüm olmuştur. Kurumsal yapımızda dönüşüm için başlattığımız projemizde son aşamaya geldik ve attığımız tüm adımlar birer birer sonuçlarını göstermeye başladı. Artık Türkiye'de sektöre örnek olan ve takip edilen bir şirketiz. Finansal olarak yaşadığımız dönüşüm ise, bence bir başarı hikayesi olarak yazılabilir. Bu cümlemin biraz abartılı olduğunu düşünebilirsiniz ama şu an tüm sektörlerde kulaktan kulağa dolaşan bir başarı olduğu için böyle diyorum. Dolar kurundaki bugün yaşanan çalkantıyı ve kredi kanallarındaki tıkanmayı önceden görmüş olup, 2022 sonunda tüm borçlarını finansal yeniden yapılandırma ile iki yıl geri ödemesiz olarak Türk Lirasına çevirip, enflasyonun çok çok altındaki oldukça uygun faiz koşullarıyla 10 yıl taksite bölebilmek gerçekten büyük başarıdır. Şu an tüm şirketler bir yandan döviz borçlarıyla boğuşup diğer yandan da kredi bulamazken, biz 2022 yılında attığımız adımlar sayesinde hiçbir finansal sorun yaşamadan 2023'ün parlayan yıldızı olmaya gayret ediyoruz." İfadelerini kullandı.

"Aşkale Çimento karbon ayak izini küçültecek"

Avrupa Birliği'nin sınırda karbon vergilendirmesi gibi önlemleri içeren Yeşil Mutabakatı hayata geçirdiği ve bundan da en çok etkilenecek sektörlerin başında çimento sektörünün geldiği bilinmektedir. Bu anlamda 2023 yılı sonundan itibaren çimento sektörünü, ihracatta zor günler beklemektedir. Bu konuya dair hazırlıklarının ne aşamada olduğu sorulan Yücelik, "Yeşil Mutabakat'a tam uyum sağlayabilmek üzere geçmişte attığımız pek çok adımın meyvelerini 2022 yılında toplamaya başladık. Yatırımına 2012 yılında başladığımız atık ısıdan enerji geri kazanım sistemimiz sayesinde, 2022'de Uluslararası IREC Sertifikasını Türkiye'de alabilen sektördeki ilk şirket olduk. Atık ısıdan elde ettiğimiz enerji 308,5 milyon kwh'ye ulaştı ve bu rakam, enerji tüketimimizin % 15,29'unu karşılıyor. Bu sayede toplam 137,9 milyon ton karbondioksit salınımının önüne geçmiş olmamız da, Yeşil Mutabakat'a ne derece hazır olduğumuzu gözler önüne seriyor. 30'uncu yılında daha güçlü olarak sektördeki ayak izini büyüten Aşkale Çimento, karbon ayak izini ise küçültmeye devam ediyor." şeklindeki değerlendirmelerini paylaştı.

"2022 yılı çimento sektörü açısından zorlu bir yıl oldu"

2022 yılına dair genel bir yıl sonu muhasebesi yapması istenen Yücelik, şu değerlendirmelerde bulundu: "2022 yılının ekonomik muhasebesi, Türkiye açısından çok olumlu bir tablo çizemedi. Daha doğrusu öngörülenlere yakın sonuçlar ortaya çıktı. TÜİK'in açıkladığı tüketici enflasyonu % 64, üretici enflasyonu ise 12 aylık ortalamada % 128,7'lik bir artış gösterdi. Bu şu anlama geliyor, 2022 yılında üreticilerin maliyetlerine yansıyan fiyat artışları, tüketicilere yansıyan fiyat artışlarının tam iki katı oldu. 2021 yılı sonunda 13,5 TL'den 2022 sonunda 18,7 TL'ye yükselen dolar kurunu ve tarihimizde daha önce hiç rastlamadığımız yükseklikteki 110 milyar dolarlık dış ticaret açığını da eklediğimizde, biz üreticilerin ne denli zor bir yıl geçirdiğini daha net izah edebilmiş olurum. Nitekim, iç talep ve yurtdışı talepte eş zamanlı daralmayla birlikte, ülkemiz çimento üretiminde 2022 yılında yaşanan % 6,6'lık düşüşle paralel biçimde iç satışlardaki % 9,3'lük düşüş, şirketlerin bilançolarına da yansıdı."

Türkiye'nin artık tek gündemi "büyümek"

Kendisine 2023 hedefleri sorulduğunda eklemelerde bulunan Fatih Yücelik, "2023 yılı, bizim beklentilerimiz açısından 2022'den oldukça farklı bir tablo ortaya çıkaracak gibi görünüyor. Bu yılın Şubat ayında 11 ilimiz başta olmak üzere tüm Türkiye'yi derinden yaralayan depremlerle yeni yıla girmiş olmak, yüreğimizi parçaladı. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa, kalan sağlara da sabırlar diliyorum. Büyük bir dayanışma ile bu acıların ülke olarak üstesinden gelmeye gayret ediyoruz ve inşallah geleceğiz de. Diğer taraftan, uzun bir seçim sürecini de geride bıraktık. Sonuçların tüm Türkiye'ye hayırlı olmasını dilerim. Türkiye'nin bugün için artık tek bir gündemi kaldı, o da büyümek, gelişmek ve refaha ulaşmak. Bu anlamda, bir yandan Rusya-Ukrayna Savaşının bitmese bile sönümleneceğine dair yüksek inancımız, diğer yandan ABD ve Batı ülkelerinin ekonomik toparlanmayla birlikte çimento başta olmak üzere pek çok ürüne olan dış taleplerinin artacak olması, biz üreticiler açısından olumlu gelişmeler olacaktır. Erzurum'un markası Aşkale Çimento özelinde konuşacak olursam, 2023 yılına özel hazırlandığımız ve gerekli tüm önlemleri zamanında aldığımız için, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılı, Şirketimizin de 30. Yılına yakışacak hamleleri teker teker hayata geçiriyoruz." İfadelerine yer verdi. - ERZURUM