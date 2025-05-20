YUAN, NVIDIA Destekli Yeni Nesil Yapay Zeka Robotlarını Tanıttı

YUAN, NVIDIA Destekli Yeni Nesil Yapay Zeka Robotlarını Tanıttı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Endüstriyel video bilgisayarları alanında faaliyet gösteren YUAN, kara, deniz ve hava için tasarlanan yeni nesil yapay zeka robotlarını tanıttı. Bu robotlar, özellikle deniz güvenliği, tarımsal optimizasyon ve hava denetimlerinde yenilikler sağlamayı hedefliyor.

YUAN, NVIDIA destekli yeni nesil yapay zeka robotlarını tanıttı.

Endüstriyel video bilgisayarları alanında faaliyet gösteren YUAN; kara, deniz ve hava için NVIDIA destekli yeni nesil yapay zeka robotlarını tanıttı. Yapılan açıklamaya göre, NVIDIA Jetson Orin platformu üzerine inşa edilen bu çözümler, deniz güvenliği, tarımsal optimizasyon ve hava denetimlerine yenilikler getirmeyi hedefliyor. NVIDIA Jetson AGX Orin tarafından desteklenen şirketin Akıllı Deniz Devriyesi, gerçek zamanlı tehdit tespiti ve deniz ortamlarının 360 derece izlenmesini sağlıyor. Isaac ROS ve DeepStream SDK entegrasyonu sayesinde, çoklu sensör verilerini işleyerek hızlı tehlike tanımlama, yetkisiz gemi tespiti ve çevresel tehdit analizi sağlıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
İzmir mitingine kaç kişi katıldı? CHP'nin rakamıyla AK Parti'nin rakamı arasında uçurum var

Özel'in verdiği rakamla AK Parti'nin rakamı arasında uçurum var
Son maçta Kadıköy'deydi! İşte Mourinho'nun yerine gelecek bir numaralı aday

Son maçta Kadıköy'deydi! İşte yerine gelecek antrenör
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aslıhan ve Saruhan Hünel'in annesi Şükran Hünel hayatını kaybetti

Hünel kardeşlerin acı günü: En kıymetlimizi kaybettik
Hobisi hayatını değiştirdi! Elleriyle yapıp 4 ülkeye gönderiyor

Hobisi hayatını değiştirdi! Elleriyle yapıp 4 ülkeye gönderiyor
Kilosu 1000 liradan satılan ürün 150 ailenin en önemli geçim kaynağı

Kilosu 1000 liradan satılan ürün, 150 ailenin geçimini sağlıyor
Uçan arabaların piyasaya çıkış tarihi ve fiyatı belli oldu

Uçan arabaların piyasaya çıkış tarihi ve fiyatı belli oldu
Dünyaca ünlü yıldız Galatasaray'a bonservissiz geliyor

Dünyaca ünlü yıldız Galatasaray'a bonservissiz geliyor
Ailesi suç duyurusunda bulunmuştu: Fatma Girik'in ölümünde karar açıklandı

Fatma Girik'in ölümüne dair karar belli oldu
İBB'ye düzenlenen 3. dalga operasyonunun detayları! Taner Çetin'in rüşvet çarkı ifşa oldu

Son İBB operasyonunun detayları! Taner Çetin'in rüşvet çarkı ifşa oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.