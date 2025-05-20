YUAN, NVIDIA destekli yeni nesil yapay zeka robotlarını tanıttı.

Endüstriyel video bilgisayarları alanında faaliyet gösteren YUAN; kara, deniz ve hava için NVIDIA destekli yeni nesil yapay zeka robotlarını tanıttı. Yapılan açıklamaya göre, NVIDIA Jetson Orin platformu üzerine inşa edilen bu çözümler, deniz güvenliği, tarımsal optimizasyon ve hava denetimlerine yenilikler getirmeyi hedefliyor. NVIDIA Jetson AGX Orin tarafından desteklenen şirketin Akıllı Deniz Devriyesi, gerçek zamanlı tehdit tespiti ve deniz ortamlarının 360 derece izlenmesini sağlıyor. Isaac ROS ve DeepStream SDK entegrasyonu sayesinde, çoklu sensör verilerini işleyerek hızlı tehlike tanımlama, yetkisiz gemi tespiti ve çevresel tehdit analizi sağlıyor. - İSTANBUL