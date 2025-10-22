YTÜ Yıldız Teknopark, Dubai ve Londra Ofisleri ile İşbirliği Protokolü İmzaladı

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Yıldız Teknopark'ın Dubai ve Londra ofislerinin Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) ile ortak kullanımına ilişkin işbirliği protokolü imzalandı.

BTM'den yapılan açıklamaya göre, UBI Global tarafından 2023'te "Dünyanın En İyi 3. Startup Merkezi" seçilen BTM, küresel oyuncu olma hedefi için Dubai ve Londra'dan yola çıkmaya hazırlanıyor.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından girişimciliğin desteklenmesi amacıyla kurulan BTM, YTÜ Yıldız Teknopark ile Dubai ve Londra ofislerini ortak kullanmak için işbirliği protokolü imzaladı.

Protokole, İTO Yönetim Kurulu Üyesi ve BTM Başkan Yardımcısı İbrahim Doğan Salman ile YTÜ Yıldız Teknopark Genel Müdürü Doç. Dr. Muhammet Garip imza attı.

YTÜ Yıldız Teknopark'ın Londra ve Dubai'de konumlandırdığı iki uluslararası merkez, Türk bilişim ve teknoloji şirketlerinin Avrupa pazarı ile Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) pazarlarında büyümesini desteklemek üzere tasarlandı.

Londra'daki ofis, kentin sembolik yapılarından biri olan Battersea Power Station'da yer alıyor. Ofis, altyapı imkanı, finansal ve hukuki danışmanlık, pazarlama ve yatırımcı ilişkileri desteği gibi kapsamlı hizmetler sunuyor.

Yüzde 75'e varan finansman desteği

Dubai'deki Uluslararası Teknoloji Pazarlama Ofisi (UTPO) ise Dubai World Trade Centre'da faaliyet gösteriyor. Ticaret Bakanlığı destekli UTPO modeliyle hayata geçirilen bu her iki yapı, girişimcilere yüzde 75'e varan finansman desteğiyle düşük maliyetli uluslararası erişim olanağı sağlıyor.

Londra ve Dubai ofislerinin birlikte kullanılmasıyla Türk teknoloji firmaları için "çift merkezli globalleşme modeli"nin hayata geçirileceği vurgulanıyor.

Buna göre Londra, yatırımcı ilişkileri ve marka prestijinin güçlendirileceği stratejik bir merkez olarak konumlandırılırken, Dubai ofisi bölgesel satış, operasyon ve iş geliştirme üssü olarak değerlendirilecek. Bu yapı sayesinde Türk girişimciler hem Avrupa'daki risk sermayesi fonlarına hem de Körfez Bölgesi'ndeki devlet ve aile fonlarına doğrudan ulaşabilecek.

Protokol kapsamında ilk aşamada yazılım, yapay zeka, büyük veri, siber güvenlik, blokzincir, bulut bilişim, akıllı şehir ve yeşil dönüşüm alanlarında faaliyet gösteren girişimler hedefleniyor. Katılım süreci, Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) üyeliği, Ticaret Bakanlığı sistemine kayıt, Dubai şirket kuruluşu ve UTPO başvurusunu içeren yaklaşık bir aylık prosedürle tamamlanabiliyor.

Londra'nın finansal ağıyla Dubai'nin yatırımcı potansiyelini birleştiren bu yapı, Türkiye'nin teknoloji ihracatında yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Londra-Dubai kombinasyonu, Türk teknoloji firmalarına küresel erişim, düşük risk ve yüksek prestij üçlüsünü sunarak sürdürülebilir büyüme için güçlü bir stratejik zemin de oluşturuyor.