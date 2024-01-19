Yozgatlı Veteriner Hekim Devlet Desteğiyle Çiftliğini Kurdu ve Güneş Enerjisiyle Enerjisini Karşılıyor

Yozgatlı veteriner hekim Altan Gültekin, devlet desteğiyle hem çiftliğini kurdu hem de enerjisini güneş enerji santralinden (GES) karşılıyor.

Sarıkaya ilçesinde 18 yıldır serbest veteriner hekim olarak çalışan Gültekin, 2021'de Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) desteğiyle büyükbaş hayvan çiftliği kurdu.

Aynı yıl yurt dışından getirdiği simental cinsi 93 inekle aylık 70 ton süt elde etmeye başlayan Gültekin, TKDK'nin GES hibe desteğiyle 2023'te işletmenin 3 bin metrekare çatısını 360 kW gücünde güneş enerji panelleriyle kapladı.

Aylık 80 bin lira olan elektrik giderini GES'le sıfıra indiren Gültekin, fazla ürettiği enerjiyi de dağıtım şirketine satarak ek gelir elde etmeye başladı.

Gültekin, AA muhabirine, TKDK desteğiyle 2021'de süt üretimi üzerine büyükbaş hayvan çiftliği kurduğunu söyledi.

İşletmesinin "Hastalıktan Ari İşletme Belgesi" olduğunu aktaran Gültekin, "93 hayvanımızdan 93 yavru aldık. Dişi yavruları damızlık olarak bıraktık. Anaç hayvanlarımız şimdi ikinci doğumlarını yapıyor. İşletmemizde 93 anaç var. Günde iki kez sağım yapıyoruz ve bir inekten günlük ortalama 25-26 litre süt alıyoruz. Hayvanlarımız simental cinsi kombine verimli ırk. Verimden ve işletmemizden memnunuz." diye konuştu.

Gültekin, geçen yıl yine devlet desteğiyle işletmesinin çatısına yaptırdığı GES'le 80 bin liralık elektrik giderlerini sıfıra indirdiğini dile getirdi.

Güneş enerjisiyle elektrik ihtiyacını karşıladıklarını anlatan Gültekin, "GES'ten üretilen enerjimizi kendimiz kullanıyoruz, fazlasını da satıyoruz. Oradan da bir gelirimiz var." dedi.

"IPARD sayesinde Yozgat çok kalkındı"

Gültekin, Sarıkaya Süt Üreticiler Birliği Başkanlığını da yürüttüğünü belirterek, ilçedeki diğer çiftliklerle birlikte hareket ettiklerini, kaba yem ihtiyacını da kendilerinin karşıladığını vurguladı.

İşletmesini büyütmeyi düşündüğünü ifade eden Gültekin, şunları kaydetti:

"İşletmemdeki hayvan sayısını 200 sağmal kapasiteye çıkartmayı düşünüyorum. Burada 2 veteriner hekim olarak çalışıyoruz. 24 saat işletmenin başında doğum, suni tohumlama, hayvan sağlığıyla ilgili bütün konularla ilgileniyoruz. Sarıkaya ilçemizde kurulan 28'inci çiftliğiz. İşletmelerimizi AB Katkılı Kırsal Kalkınma Destekleri (IPARD) sayesinde kurduk. Olmasa belki bu işletmeleri yapmamız mümkün değildi. Devletimize teşekkür ediyorum. IPARD sayesinde Yozgat çok kalkındı. İlçemizde birlikte hareket ederek yem, silaj ve kaba yem alımlarımızı, süt satışını birlikte yapıyoruz. Sarıkaya bu işten güzel kazanıyor."