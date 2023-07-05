Yozgat Ziraat Odası Başkanı: TMO'nun Hububat Alım Kotasını Artırmasını İstiyoruz

Yozgat Ziraat Odası Başkanı İsmail Açıkgöz, Yozgat'ta hububat veriminin yüksek olduğunu ve TMO'nun hububat alım kotasını artırmasını istediğini belirtti. Açıkgöz, çiftçilerin mağdur durumda olduğunu ve TMO'nun 2022 yılındaki politikayı yerine getirmesi gerektiğini söyledi.

SEYFİ ÇELİKKAYA

Yozgat Ziraat Odası Başkanı İsmail Açıkgöz, Yozgat'ta hububat verimi beklentisinin yüksek olduğunu belirterek, TMO'nun uyguladığı hububat alım kotasını artırmasını istedi. Açıkgöz, "2023 yılında Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) Tarım Bakanlığı'nın açıkladığı bir politika var; 'kota dahilinde alacağım kota haricinde almayacağım' diyor. Çiftçi kotası kadarını verip tüccara düşürdüğü an bu çiftçinin cebine 1 lira para girmeyecek. 2022 yılının kotası doğrultusunda iki katını aldılar. ya ofis 2022 yılındaki politikayı yerine getirecek, yoksa şu an çiftçimiz mağdur durumda" dedi.

Yozgat Ziraat Odası Başkanı İsmail Açıkgöz, bu yıl hububat üretimi rekoltesinin yüksek olduğuna dikkat çekerek, "Şu ana kadar ürünümüz, yaklaşık son 10 yılın en iyi verimi. Verim olarak da öyle kalite olarak da öyle. Süne olayı yok" dedi.

"TMO 'KOTA HARİCİNDE ALMAYACAĞIM' DİYOR"

"2023 yılında Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) Tarım Bakanlığı'nın açıkladığı bir politika var; kota dahilinde alacağım kota haricinde almayacağım, diyor" diyen Oda Başkanı Açıkgöz, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Yozgat'ta kiralık arazi ekiliyor. Bir köyde 100 çiftçi var 10 tane gerçek çiftçi var. Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) 100 kişiye ait ama üretici 10 kişi. İstanbul Beyoğlu'nda oturuyor, Ankara Çankaya'da oturuyor bunlar Yozgat'tan ÇKS alıyor. Bugün çiftçimizin mağduriyeti ortaya çıktı, ürettiği ürününü satamayacak. Adam 1500 dönüm arazi ekmiş, şu anda da biçme safhasına getirmiş ama ÇKS'si 350 dönüm. Farz edelim ki 350 kilo verdi. 350 ile 350'yi çarp, ne çıktı atıyorum işte 70 ton. 70 tonu veriyor ama adam 200 ton üretmiş, 130 tonu tüccara tekabül ediyor. 2022 yılında Tarım Bakanlığının açıklamış olduğu bir politika var; 7 bin 200 lira. Yani vermiş olduğu teşvikle buğday aldı 4 bin 800 liraya piyasaya sürdü. Bununla birlikte gerek tüccarlar gerek un fabrikaları afaki şekilde depoları dolu. Piyasada Güneydoğu'da özellikle buğday 5 bin lirayla 7 bin lira arası seyrediyor, makarnalık 7 bin 500 lira seyrediyor. Devletin bugün vermiş olduğu primle 10 bin liraya tekamül ediyor. Çiftçi kotası kadarını verip tüccara düşürdüğü an bu çiftçinin cebine 1 lira para girmeyecek. 2022 yılında kotası doğrultusunda iki katını aldılar. ya ofis 2022 yılındaki politikayı yerine getirecek yoksa şu an çiftçimiz mağdur durumda."

"2022 YILINDA BİR DE DIŞARDAN YAKLAŞIK 7 MİLYON TON BUĞDAY GİRDİ"

Oda Başkanı Açıkgöz, geçen yıl ithal edilen hububatın halen depolarda tutulduğunu bu nedenle de depolarda yer olmadığını ileri sürdü. Açıkgöz, girdi maliyetlerinin yüksek olduğunu, yaşanılan sorunların giderilmemesi halinde çiftçinin önümüzdeki sezon için ekim yapamayacağını aktardı. Açıkgöz şunları söyledi:

"2022 yılında bir de dışardan yaklaşık 7 milyon ton buğday girdi. Bu Toprak Mahsulleri Ofisine girdi. Lisanslı depolarda, ofisin depolarında yer yok. Toprağa saha açılması lazım acilen, bugünden yer çözülmesi lazım. Yozgat'ta örneğin silomuz var, yaklaşık 50 bin tonluk. Alabileceği kapasite, 17 bin ton buğday, 6 bin ton arpa. Tritikaleye yer yok, kalan arpaya yer yok. Bu çifti ne yapacak? Ofis Müdürümüzle görüşüyoruz. Çok da mücadele ediyor. Çiftçiyi mağdur etmemek için çırpınıyor ama genel politika biraz sıkıntılı. Genel politikaya yeniden çözüm getirip, sayın yetkililerimiz Cumhurbaşkanımız, Tarım Bakanımız bu çiftçi senin, malının tüccara peşkeş çekilmemesi lazım. Niye çekilmemesi lazım? 2022 yılında 4 bin lira buğday, 7 bin lira gübre iken 7 bin 200 liraya buğday sattık. 24 bin liraya mazot yaktık, 16 bin liraya gübre aldık, 6 bin liraya buğday satarsa bu çiftçi gerçekten beli kamburlaşır, çiftçi 2023'ün sonunda ekimi yapamaz. Bugünden tedbir alması lazım… Sayın cumhurbaşkanımız zamlara kadar ekin dedi, biz de ektik. Allah da bu sene verdi. Çiftlerin mağduriyetini gidermek için büyüklerimize, yetkilerinizi rica ediyoruz; biraz daha elini taşın altına koyup, çiftçiyi birilerine ezdirmemesi lazım."