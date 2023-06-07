Yozgat Ziraat Odası Başkanı İsmail Açıkgöz: Buğday fiyatı dünya piyasasına göre kötü değil

SEYFİ ÇELİKKAYA

Yozgat Ziraat Odası Başkanı İsmail Açıkgöz, buğday taban fiyatıyla ilgili "Şu an piyasanın üstünde fiyat açıklandı, kötü değil ama dünya piyasasına göre kötü değil. Dünya piyasasında 265 dolara yaklaşık alınıyor, o da yaklaşık 6 bin liraya tekabül ediyor. 8 bin 300 artı 1000 lira 9 bin 300 lira buğdaya fiyat açıklandı. Piyasada dolar kurunun yükselmesi ile birlikte bir ay sonra ne olacak, onu bilemiyoruz, şu an fiyat güzel" dedi.

Yozgat Ziraat Odası Başkanı İsmail Açıkgöz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dün açıklanan buğday taban fiyatını değerlendirdi. Açıkgöz, şunları söyledi:

"TRİTİKALE FİYATI ÇOK DÜŞÜK AÇIKLANDI"

"Şu an piyasanın üstünde fiyat açıklandı, kötü değil ama dünya piyasasına göre kötü değil. Dünya piyasasında 265 dolara yaklaşık alınıyor, o da yaklaşık 6 bin liraya tekabül ediyor. 8 bin 300 artı 1000 lira 9 bin 300 lira buğdaya fiyat açıklandı. Piyasada dolar kurunun yükselmesi ile birlikte bir ay sonra ne olacak, onu bilemiyoruz, şu an fiyat güzel.

Yozgat bölgesinde alternatif ürünlerden birisi tritikale. Tritikale fiyatı çok düşük açıklandı. Devlet destek de vermiyor tritikaleye. Yetkililerden bunu bir daha dikkate alıp en azından bir prim verilmesi. Çünkü bizim yüzde 35 şu an tritikale var. Bölgemiz dalgalı olduğundan dolayı da verimi yüksek olduğu için vatandaşlar bir de hayvancılık ağır olduğundan dolayı tritikalenin de verimi yüksek olduğundan, bir de hayvancılık ağırlıklı olduğundan dolayı tritikale ekildi. Şu an devletin desteği tritikale yok, o düşük kaldı ama buğday fiyatı ideal.

Geç açıklanması bizim İç Anadolu'ya sıkıntısı yok ama Güneydoğu'da tabii ki yaşandı. Vatandaşta bir kaos vardı, ofise emanet veren verdi, emanet vermeyen kişi tüccara sattı. Yaklaşık 6 bin lira, 6 bin 500 lira arası seyrediyordu, bir kısım Güneydoğu'da sıkıntı çeken var tabi."

"SIRTIMIZDAKİ İNSANLARIN KALDIRILMASI LAZIM"

Girdi maliyetlerinin düşürülmesi gerektiğinin altını çizen Açıkgöz, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Tunus'tan Cezayir'den 365 dolar gübre Türkiye geliyor bin dolara tekabül ediyor. Türkiye'nin tarım kredisi var, Türkiye'nin Tarım Bakanlığı var. Belirli kişilere getirip de 350 doları bin dolara çıkana kadar 400 dolara alalım 500 dolara alalım. Girdi maliyetinin düşmesi lazım. Buğday 9 bin 250'ye verildi diye yarın Dap gübresi 20 bin lira olursa ton başı, bu çiftçi yine üretemez. Sayın bakanımıza hassasiyet rica ediyoruz; Tunus'tan da gelse Cezayir'den de gelse devlet kanalıyla gelmesi lazım, sırtımızdaki insanların kaldırılması lazım, ihracatçı değil devlet getirmesi lazım. Ne kadar biz girdi maliyetini düşük alırsak o kadar çiftçi ayakta durur, çiftçi tarlaya girer. Gübre ve mazotta destek verilmesi lazım çiftçiye."