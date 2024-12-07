Yozgat Ticaret İl Müdürlüğü Fahiş Fiyat Denetimlerini Sürdürüyor
Yozgat Ticaret İl Müdürlüğü, 2024 yılında 857 işletmeyi denetleyerek 6 bin 534 üründeki fiyat etiketi uygunsuzlukları ve haksız fiyat artışlarına karşı önlemler aldı.
Yozgat Ticaret İl Müdürlüğü vatandaşların fahiş fiyatlardan etkilenmemesi için fiyat denetimlerini sürdürüyor.
2024 yılında 857 işletmeyi denetleyen Yozgat Ticaret İl Müdürlüğü 6 bin 534 ürünü kontrol etti. Fiyat etiketlerindeki uygunsuzlukları da yakından takip eden kurum, yıl boyunca yaptığı denetimlerde etiketlerdeki uygunsuzluklar, haksız fiyat artışları ve gramaj eksikleri nedeniyle birçok işletmeye işlem yaptı. - YOZGAT