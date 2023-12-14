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Yozgat'ta Yöresel Ev Yemekleri Sunan Lokanta İstihdama Katkı Sağlıyor

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Yozgat'ta evini satarak açtığı lokantasında yöresel ev yemeklerini sunan Tülay Uslu, 2 kadının istihdama kazandırılmasını sağlıyor. Lokanta, müşterilerine misafir edasıyla hizmet veriyor.

Yozgat'ta 7 yıl önce evini satarak açtığı lokantasında iki kadının istihdama kazandırılmasını sağlayan 50 yaşındaki Tülay Uslu, yöresel ev yemeklerini vatandaşların beğenisine sunuyor.

Yozgat'ta evde oturmak yerine iş hayatına atılmaya karar veren 3 çocuk annesi Tülay Uslu (50), oturduğu evini satarak 2016 yılında eşinin de teşvikiyle yöresel yemekler üzerine bir lokanta açmaya karar verdi. Önceleri beyran çorbası ve pöç kebabıyla müşterilerini ağırlayan kadın girişimci Tülay Uslu, çevresinin tavsiyesi üzerine yöresel ev yemekleri de yapmaya başladı. Açtığı lokantada birbirinden leziz yemekleri müşterilerine sunan Uslu, 2 kadının da iş gücüne katılmasını sağladı. Uslu yaptığı girişimle diğer kadınlara da örnek oldu. Sadece kadınların çalıştığı ve günlük 4 çeşit yemeğin çıktığı lokantada Uslu ve arkadaşları, gelen müşterilerini misafir edasıyla ağırlamaya çalışıyor.

"Yemeklere anne eli değiyor"

İş kurma hayaliyle evini satarak 7 yıl önce lokanta açan 3 çocuk annesi girişimci Tülay Uslu, lokantada günlük 4 çeşit ev yemeği çıkardıklarını söyledi. Kadın istihdamına da katkıda bulunduğunu söyleyen Uslu, "Evimizi satarak bu lokantayı 7 yıl önce açtık. Açıldıktan 6 ay gibi bir süre sonra da devletten destek aldık. Aldığım destekle iş yerimin malzemelerinin yüzde 70'ini karşıladık. Yemeklerimize anne eli değiyor, evde kendi yaptığımız yemekleri burada gelen misafirlerimize sunuyoruz. Biz onları müşteri olarak değil misafir olarak görüyoruz ve onları en iyi şekilde ağırlamaya çalışıyoruz. Burada 3 bayan çalışıyoruz, her gün farklı ev yemekleri yapıyoruz. Günlük 3-4 çeşit yöresel yemeklere de yer veriyoruz. Müşterilerimizin her isteğine cevap veriyoruz. Müşterilerimize teşekkür ediyoruz geri dönüşü güzel oluyor. Açıldığımızdan beri kalitemizden ve lezzetimizden ödün vermiyoruz" dedi.

"Lokantanın daimi müşterisiyim"

Lokanta müşterilerinden Ferhat Erdem ise yöresel yemeklerin de bulunduğu lokantaya sürekli geldiğini söyleyerek, "Burada hep hanımefendiler çalışıyor, burada hep özlediğimiz anne yemekleri var. Türkiye'nin her yöresinden haftanın bir günü yemekler çıkıyor. Burayı tercih etmemin en önemli sebebi ise temiz ve güvenilir olması. Onun için sürekli buraya geliyorum, yemeklerin ücretleri de çok uygun. Yozgatlıdan da hak ettiği değeri görüyor diyebilirim. Çalışan kadınlarımızı tebrik ediyorum, emeklerine sağlık" şeklinde konuştu.

"Gönül rahatlığıyla burada misafirlerimi ağırlıyorum"

Müşterilerden Mahinur Öztürk de, "Haftada bir kez lokantaya uğruyorum. Burayı seviyoruz, yemekleri çok güzel oluyor, leziz ve temiz, özellikle ikramları çok güzel. Gönül rahatlığıyla misafirlerimi buraya getiriyorum, çok memnunum buradan" ifadelerine yer verdi. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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