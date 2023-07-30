Yozgat'ta Yeşil Mercimek Üretimi Arttı

Yozgat'ta bu yıl yağışların iyi olmasıyla birlikte yeşil mercimek üretimi yüzde 30 arttı. Yozgat Ziraat Odası Başkanı İsmail Açıkgöz, kalitenin de önceki yıllara göre daha yüksek olduğunu belirtti. Mercimek fiyatlarının da yükseldiği ve Yozgat'ın Türkiye'nin mercimek talebinin önemli bir bölümünü karşıladığı ifade edildi.

SEYFİ ÇELİKKAYA

Türkiye'de yeşil mercimek üretiminde birinci sırada yer alan Yozgat'ta geçen yıl yaklaşık 174 bin dekar alanda 18 bin 965 ton üretim yapıldı. Bu yıl yağışların iyi olmasının mercimek verimini yüzde 30 oranında artırdığı kaydedildi.

Yeşil mercimek üretiminin yaygın olduğu Yozgat'ta hasat tüm hızıyla devam ediyor. Tarladan makine veya tırpan ile biçilip kurutulan mercimek, köylerde harman yerlerine kurulan ve patoz adı verilen tarım makinesinde harmanlanıyor.

42 bin 227 kayıtlı çiftçiyle büyük bir tarım ordusuna sahip Yozgat'ta bu yıl yeşil mercimek, çiftçinin yüzünü güldüren ürün oldu. Yozgat Ziraat Odası Başkanı İsmail Açıkgöz, mercimek üretiminde geçen yıla göre yüzde 30 artış beklediklerini, kalitenin de önceki yıllara göre daha yüksek olduğunu söyledi.

"GEÇEN SENE 13-14 LİRAYA SATILAN MERCİMEK, BUGÜN 22-23 LİRAYA TEKABÜL EDİYOR"

Türkiye'nin mercimek talebinin önemli bölümünün Yozgat'tan karşılandığını aktaran Açıkgöz, satış fiyatının da çok iyi olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:

" Türkiye'de kabul edilir düzeyde mercimekte öncüyüz. Türkiye'de ilk bire gelen, üretimde bir iliz. 2023 yılında da gerçekten verim olarak mercimek çok güzel, kalite de 10 numara. Türkiye'de ihtiyacı olan insanlarımız Yozgat'tan mercimeği temin edebilir. Yeşil mercimekte iddialıyız. Mercimek üretiminde geçen yıla göre yüzde 30 artış var, kalite de güzel, renk olarak çok güzel mercimeğimiz. Şu an hasat başladı bölgemizde, mercimekte gerçekten göz ardı edilmeyecek kadar güzel bir hasat alınıyor. Geçen sene 13-14 liraya satılan mercimek, bugün 22-23 liraya tekabül ediyor. Bu da küçük bir rakam değil. Devlet desteği yok, ofisler de alım yapmadı. Ofisler de 'biz mercimeği alırız' demedi, şu an tüccar alıyor. Tüccarlardan da almak isteyen varsa gerçekten göz ardı edilmeyecek kadar mercimeğimiz var, Türkiye'de de alternatifiz.

"SAMANI, ÇİFTÇİNİN MALİYETİNİ HEMEN HEMEN KARŞILIYOR"

Mercimeğin samanı, çiftçinin maliyetini hemen hemen karşılıyor. Gerek hasat dönemini gerek ekim dönemini karşılıyor. Özellikle küçükbaş besilerde geçerli mercimek samanı, bir yem kadar kaliteli, ondan dolayı da ilimizden mercimek samanı sürekli Niğde, Aksaray, Konya, Adana, Gaziantep sürekli çekiyor. Fiyat anlaşmaya bağlı, belirli bir fiyat yok. 2 bin lirayı da görüyor, 3 bin lirayı da görüyor; anlaşmaya bağlı. Çiftçi ile alıcının arasındaki mesele."