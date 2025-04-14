Yozgat'ta Yağmur ve Kar Meyve Ağaçlarını Etkilerken Hububat Üreticilerini Sevindirdi

Yurdu etkisi altına alan yağmur ve kar yağışı Yozgat'ta da etkili oldu. Yağışlar ve soğuk sonrası meyve ağaçları zirai dondan etkilenirken hububat üreticilerinin yüzünü güldürdü.

Yağan kar yağışı ve yağmur Yozgat çiftçisi için can suyu olurken, meyve ağaçlarında ise hasara neden oldu. Kentte etkili olan soğuk havadan meyve ağaçları ve mercimek etkilendi. Yozgat Ziraat Odası Başkanı İsmail Açıkgöz, yaklaşık bir haftadır devam eden kar ve yağmurun kendileri için can suyu olduğunu söyledi.

Bir haftadır yağan kar ve yağmur ile güzel bir sezon geçirdiklerini dile getiren Açıkgöz, "Bu yağmurlar ile birlikte gübre de güzel oldu. Meyvelerde hasar var. Cevizlerimiz fazla açmadı onlarda sorun yok ama kayısı, elmada sıkıntı var. Ayrıca erken ekilen mercimeklerde sıkıntı var. Güneş çıkacak, karlar eriyecek, ondan sonra da Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından tespitleri yapılır bu doğrultuda da bunu atlatmış oluruz. Bu yağmur ve kar bize can suyu oldu. Akar surlar yoktu göletler sıkıntılıydı birazcık olsun faydası oldu" dedi. - YOZGAT