Yozgat'ta Üretilen Mantar, Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgesi'nin İhtiyacını Karşılıyor

Yozgat'ta üretilen mantar, Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgesi'nin ihtiyacını karşılıyor

YOZGAT - Yozgat'ın Sorgun ilçesinde bir mantar tesisinde günlük ortalama 500 kilogram üretilen mantar, Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgesi'nin kültür mantarı ihtiyacını karşılıyor.

Sorgun ilçesinde 2017 yılında Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun hibe desteğiyle kurulan üretim tesisinde günlük yaklaşık 500 kilogram kültür mantarı üretiliyor. Elektrik üretim maliyetinin düşürülmesi amacıyla güneş enerji santralinin de kurulduğu tesiste üretilen kültür mantarları, Yozgat ve çevre illerin yanı sıra Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgesi'nin ihtiyacını karşılıyor. TKDK'nin hibe desteği ile kurulan tesiste 12 ay boyunca üretim yapılırken 16 kişi de istihdam ediliyor.

Günlük 500 kilogram üretim yapılıyor

Tesisin 2017 yılından itibaren faaliyette olduğunu söyleyen Üretim İşletmesi koordinatörü Kenan Kozan, "2017 yılında mantar tesisimiz TKDK destekleriyle üretime açılmıştır. 2023 yılında tesisimizin teslimini de aldık. 2017 yılından itibaren günlük 500-600 kilogram civarında kültür mantarı üretimimiz oluyor. Bu mantarları özellikle Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgesindeki iller başta olmak üzere Yozgat ve çevresine dağıtımını yapıyoruz. Tesisimize 10 bayan toplayıcı istihdam ettik ayrıca diğer işlerimiz için de 6 tane erkek personelimiz mevcuttur." dedi.

12 ay boyunca üretim sürüyor

Tesiste yılın her ayı mantar üretiminin gerçekleştirildiğini de belirten Kozan, "Mantar özen ve sürekli bakım istiyor. Tabi üretimi zor ama çok zevklidir. Ekimi ile ilk hasadının alınması arasında 35 günlük bir süre oluyor. Tesisimizde 7 odamız mevcut her odamız hammadde olarak 20 ton civarındadır. Birbirini takip eder şekilde sürekli üretimiz 12 ay boyunca devam ediyor. Talepleri karşılamak adına üretimimizi sürdürüyoruz." şeklinde konuştu.

Et alamayan mantara yöneliyor

Mantar fiyatlarının genelde et fiyatlarıyla paralel olarak artış gösterdiğini de ifade eden Kozan şunları söyledi: "Et ve mantarın besin değeri hemen hemen aynı olduğu için insanlar et pahalı olunca mantara yöneliyorlar. Etten alacakları besin değerini mantardan temin ediyorlar. Şu anda ortalama 9 kilogramlık kasalar halinde satışımız yapılıyor, bu da 350 lira denk geliyor."