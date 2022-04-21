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Yozgat'ta taksi ücretleri arttı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Yozgat'ta taksi ücretleri arttı

Yozgat'ta taksimetre açılış ücreti 10 liradan 15 liraya çıktı.

YOZGAT (İHA) - Yozgat'ta taksimetre açılış ücreti 10 liradan 15 liraya çıktı. Kilometre başı da 6 lira yerine 10 lira işleyecek.

Yozgat Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı İlhami Bakıcı, en son geçen yılın Ağustos ayında taksi ücretlerinde güncelleme yaptıklarını belirterek, "10 lira olan açılış ücreti 15 lira, 6 lira olan kilometre başı ücreti de 10 lira olarak belirlendi" dedi.

Taksici esnaflarından Fatih Donat ise gelen zammın kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Donat, yapılan zammın ardından şoförlerin araçlarının taksimetre atarlarını güncellediğini söyledi. - YOZGAT

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Esnaf Odası, Yozgat, Taksi, Ekonomi, Haberler

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