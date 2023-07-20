Yozgat'ta Somun Ekmek ve Parmak Çöreğine Zam Geldi

Yozgat'ta 4 liradan satılan somun ekmeğin fiyatı bugün itibariyle 6.5 liradan satılmaya başladı. Ayrıca kentin yöresel lezzetlerinden olan parmak çöreği de 7 liradan satışa sunuldu. Yöresel lezzet parmak çöreğe de zam geldi.

Yozgat'ta 4 liradan satılan somun ekmeğin fiyatı bugün itibariyle 6.5 liradan satılmaya başladı. Ayrıca kentin yöresel lezzetlerinden olan parmak çöreği de 7 liradan satışa sunuldu.

Yozgat'ta fırıncıların zam talebi üzerine 4 liradan satılan 200 gram somun ekmek bugün itibariyle 210 gram olarak 6.5 liradan satışa sunuldu. Pide fiyatının 7 liraya çıktığı kentte asırlık yöresel lezzet parmak çöreğin fiyatı da 5 liradan 7 liraya yükseltildi.

Yöresel lezzet parmak çöreğe de zam geldi

Son günlerde maliyetlerin yükselmesi nedeniyle ekmek fiyatlarına zam geldiğini belirten fırıncı Bekir Kırdemir, "Parmak çöreğimiz el emeği göz nuru ile tamamen el işçiliğiyle yapılan bir üründür. Son günlerde maliyetler ve işçilik masrafları arttı. Zorunlu olarak 5 liralık parmak çöreğimizi 7 liraya satmak zorunda kaldık. Parmak çörek ekşi maya ile yapılan Yozgat'ımızın yöresel bir ekmeğidir, odun ateşinin közünde pişer. Sofraların sabah kahvaltılarının vazgeçilmez bir lezzetidir." dedi.

Hüsnü Baran isimli vatandaş ise ekmek fiyatlarına gelen zammın kendilerini üzdüğünü belirterek, "Piyasa şartlarına rağmen parmak çöreğini almaktan vazgeçemiyoruz. Her sabah kahvaltının vazgeçilmezi, her gün tercih ediyoruz. Keşke zam gelmeseydi de böyle kalsaydı." şeklinde konuştu. - YOZGAT