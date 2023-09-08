Yozgat'ta Silolar Dolunca 270 Bin Ton Hububat Açık Alanlara Depolandı

SEYFİ ÇELİKKAYA

Yozgat'ta Toprak Mahsulleri'nin siloları dolunca 270 bin ton hububat, kiralanan açık alanlara depolandı. Yozgat TMO Başmüdürü Hasan Öztürk, hububat alımlarının çiftçi teslimatını yaptığı sürece devam edeceğini söyledi.

Türkiye'nin önemli tarım bölgelerinden Yozgat'ta hasat tamamlanmasına karşın Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından il genelinde 32 noktada hububat alımları devam ediyor. Bugüne kadar yaklaşık 800 bin hububatın alındığı Yozgat il genelinde, siloların dolması nedeniyle 270 bin ton hububat, kiralanan açık alanlara depolandı. Alımların devam ettiği kaydedildi.

Hububat üretiminde de ön sıralarda yer alan Yozgat'ta bu yıl yaklaşık 2 milyon 840 dekar alana buğday, 650 bin dekar alana da arpa ekildi. Yağışların bol olması rekolteyi yükseltti ama kaliteyi düşürdü. 30 Haziran tarihinde arpa ve buğday alımlarına başlayan TMO, alım kampanyasını sürdürüyor. Alımların devam ettiğini bildiren Yozgat TMO Başmüdürü Hasan Öztürk, alım merkezlerini ziyaret edip, çiftçilerin taleplerini aldı, alımlar konusunda bilgilendirmelerde bulundu. Öztürk, il genelinde 23 Yozgat TMO, 9 Kayseri TMO Başmüdürlüğü'ne bağlı 32 noktada alım yaptıklarını, bugüne kadar çiftçinin 800 bin ton ürününü TMO'ya teslim ettiğini söyledi. Geçen yıl 350 bin ton ürün aldıklarını hatırlatan Öztürk, alımların çiftçinin ürününü getirdiği sürece devam edeceğinin altını çizdi.

"ÜRETİCİNİN SON MAL I GELENE KADAR DAİMİ İŞ YERLERİMİZ AÇIK"

Ürün teslimi ve randevu konusunda sıkıntı yaşanmadığını savunan Öztürk, "TMO ve lisanslı depolarımız dolduktan sonra bugüne kadar 270 bin ton hububatı açık yığınlara depoladık, depolama çalışmalarımız alımlar devam ettiği sürece devam edecek. Üreticinin son malı gelene kadar daimi iş yerlerimiz açık. Ekipleri kapatacağız ama daimi iş yerlerimiz açık kalacak, alımlar devam edecek. İleri tarihli randevuları öne çekiyoruz. Şu anda 85 bin ton daha randevumuz mevcut. Sıra yok, randevulu alımlarımızı gün öncesinden alıyoruz" dedi.

"SERTİFİKALI TOHUMU KOOPERATİF VERİYOR, BÜTÜN ÇAVDARLI ÇIKIYOR"

Yozgat'ın Şefaatli ilçesi Erkekli Köyü Muhtarı Nasuh Demir, Şefaatli'de depolar dolunca önce Yozgat merkeze, daha sonrada Yerköy ilçesine bağlı Saray köyündeki alım merkezine yönlendirildiklerini söyledi. Demir, kooperatiften aldıkları sertifikalı tohumun sorunlu olduğunu da belirterek, "Buğdayımızı teslim ediyoruz. Önce Yozgat'a verdik, orası dolu olduğu için buraya devretti. 20 kilometre ama orası 13 kilometre, önemli değil, yeter ki alsınlar, milletin kucağında kalmasın, perişan olmasın. Sertifikalı tohumu kooperatif veriyor, bütün çavdarlı çıkıyor. Onu da ekiyoruz o da 7,5 liraya düşürüyor, baş fiyattan alınmıyor" diye konuştu.

Yozgat'ı Sorgun ilçesi Aşağı Karakaya köyünden hububat teslimi için Saray köyüne gelen İlyas Ekinci ise "Allah bereket versin, bu sene hakikaten üretim güzeldi, bir sıkıntı yok. Ofislerimizden de memnunuz böyle bir almamazlık, insanlara ayrı gayri olmadı. Randevumuzu aldık ama biraz sıkıntılı oldu ya aldık, getirip vereceğiz, buğdayımızı. Biraz önce de müdürümle görüştük, erken de alabiliyorlar artık, bu ayda bitirmeye çalışıyorlarmış. Biz de erken getireceğiz, birkaç gün önce. Ayın 9'uzundaydı randevu biz 7'sinde getirdik kabul ediyorlar. Alıyorlar yani bir sıkıntı yok. Ofisler de boşaldı aşağı yukarı, herkes getirebilir" dedi.