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Yozgat'ta Ramazan pidesi fiyatı yüz güldürdü

İhlas Haber Ajansı - Bahadır Muhlis Gökgül - Ekonomi
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Yozgat'ta Ramazan pidesi fiyatı yüz güldürdüYOZGAT Yozgat'ta Ramazan ayına sayılı günler kala iftar sofralarının olmazsa olmazı pidenin fiyatı belli oldu.

Yozgat'ta Ramazan pidesi fiyatı yüz güldürdü

YOZGAT Yozgat'ta Ramazan ayına sayılı günler kala iftar sofralarının olmazsa olmazı pidenin fiyatı belli oldu.

Yozgat'ta Ramazan ayında 200 gram sade pide 2 lira 75 kuruştan, yumurtalı ve susamlı pide ise 5 liradan satışa sunulacak. Ramazan ayında rutin yoğunluklarından daha fazla mesai yapan ve iftar sofralarının gözdesi olan pide için fırıncı esnafı da hazırlıklara başladı. Ramazan ayına hazır olduklarını söyleyen fırıncı Hakan Sönmez, "Ramazan ayına sayılı günler kaldı, hazırlıklarımızı yaptık. Unumuzu, susamımızı hazırladık ve pide satışlarımıza başlayacağız. İnşallah Ramazan ayını bereketli bir şekilde geçiririz. Tekli sade pidemizin fiyatı 2 lira 75 kuruş, yumurtalı susamlı pidemiz ise 5 liradan satışa sunulacak. Biz de halkımıza hizmet etmeye başlayacağız" dedi.

Fırıncı Ramazan Sarıaslan ise, "Ramazan ayına hazırlık olarak yumurtamızı, susamımızı, unumuzu hazırladık. Vatandaşlarımızı bekliyoruz. Sipariş üzerine yumurtalı ve susamlı pide yapıyoruz. Boş pide 2 lira 50 kuruş, yumurtalı susamlı pide ise 5 lira. Hazırlıklarımız tamam" şeklinde konuştu.

Yozgat'ta Ramazan pidesi fiyatı yüz güldürdü

Yozgat'ta Ramazan pidesi fiyatı yüz güldürdü

Yozgat'ta Ramazan pidesi fiyatı yüz güldürdü

Yozgat'ta Ramazan pidesi fiyatı yüz güldürdü

İhlas Haber Ajansı / Bahadır Muhlis Gökgül - Ekonomi

Ekonomi, Haberler

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