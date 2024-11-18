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Yozgat'ta Pancar Üreticileri Randevu Sistemiyle Zor Durumda

Yozgat'ta Pancar Üreticileri Randevu Sistemiyle Zor Durumda
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Yozgat'ta şeker fabrikalarının randevu sistemine geçmesi, pancar üreticilerini zor durumda bıraktı. Kuraklık ve düşük fiyatlar nedeniyle sıkıntı çeken çiftçiler, tarlalarda bekleyen pancarlarının kilo kaybına uğradığını belirtiyor.

Yozgat'ta Şeker Fabrikaları alımlarını randevu sistemine göre yapmaya başlaması pancar üreticilerini zor durumda bıraktı.

Yozgat'ta bu yıl etkili olan kuraklık ve dolu gibi afetlerin yanı sıra düşük pancar fiyatı ile sarsılan Yozgatlı pancar üreticileri bu seferde randevu sistemi ile bir darbe daha aldı. Pancarını söken üretici şeker fabrikalarının randevu sistemine geçmesi ile birlikte ürünlerini tarla kenarına yığarken, bekleyen pancar kilo kaybına uğramaya başladı. Pancar üreticileri randevu sisteminin kendilerini zor durumda bıraktığını ifade ederek tarlada bekleyen pancarlarının en fazla 15 gün daha bekleyebileceğini söylediler.

"Her tarlanın başında 50-100 ton pancar var"

Yozgat Ziraat Odası Başkanı İsmail Açıkgöz, "Arazide her tarlanın başında 50-100 ton pancar var. Bu kayıp çiftçinin kaybı. Şu an çiftçi mağdur tarlada. Çiftçi pancarı tarlasında söktüğü anda 30 ton gelen pancar 23 tona kadar düşüyor. Yani kauçuğa dönmüş pancarlar. Bu içler acısı. Çiftçinin cebinden çıkan bir şey. Yetkililere özellikle bu Çorum bölgesi, Yerköy'den bizim pancarımız gidiyor. Yozgat'ın merkezi dahi oralarda büyük sıkıntı var. Bir an önce çiftçilerden pancar alınmalı. Çiftçi 11'inci ayın artık 17'si olmuş. Şu saatten sonra tarlada pancar bekletme şansı yok. Onun için bir an önce götürmeleri lazım" şeklinde konuştu. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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