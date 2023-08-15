Yozgat'ta Nohut Üretimi Düşüyor

SEYFİ ÇELİKKAYA

Türkiye'nin en fazla nohut üretiminin yapıldığı illerden Yozgat'ta bu yıl aşırı yağışların ardından hava sıcaklıklarının da yüksek olması verimin düşmesine neden oldu. Yozgat Ziraat Odası Başkanı İsmail Açıkgöz, "Dekardan 250 kilo beklerken 150 kilo aldım, 100 kilo beklediğim yerden 70 kilo aldım. 2023 yılı nohut hasadı beklediğimiz düzeyde değil, düşük" dedi.

Ankara'dan sonra en fazla nohut üretiminin yapıldığı Yozgat'ta, son yıllarda fiyatların yükselmesi nedeniyle çiftçilerin son iki yılda alternatif ürün olarak nohuda yöneldiği, bu yıl mevsimsel değişiklik nedeniyle rekoltedeki gerilemeyle birlikte kalitenin de düştüğü kaydedildi. Yozgat'ta geçen yıl 517 bin 59 dekar alana nohut ekimi yapılarak 67 bin 115 ton ürün alındı. Bu yıl ise 554 bin 783 dekar alana ekim yapıldığı, verim beklentisinin 74 bin 71 ton olmasına karşılık, devam eden hasat ile hayal kırıklığı yaşanmaya başlandığı belirtildi.

"MAZOT ALIP TAM DETAYLI, ÇİFTÇİLİĞİMİZİ YAPAMIYORUZ"

Yozgat Merkez Lök köyünden Menderes Karakurt, tarımsal üretimde maliyetlerin çok yüksek olmasından yakınarak, şöyle konuştu:

"Çiftçilik yapıyoruz. Şu anda da nohut biçiyoruz. Nohutta da tohumu zor alıyoruz. O da neden alamıyoruz? İlacın pahalı olduğundan, ilacı alamıyoruz. Mazot pahalı olduğundan mazot alıp tam detaylı, çiftçiliğimizi yapamıyoruz. Şu gün olmuş mazot 40 lira. Biz bu ekini nasıl gideceğiz? Gübreyi nasıl alacağız? Şimdi kara kara çaydanlığa bakarak düşünüyoruz. Bu ekini de ekersen seneye kesin ekemeyeceğiz, o belli de. Sayın Devlet Bahçeli'ye güvenerek biz oy verdik. O da bizi ne yaptı, ayaklarımızdan kırdı. Hayat şartlarımız bitti, öyle düşüncedeyiz çiftçi olarak. Ofise veriyoruz, kırk günde para verecek, o da verirse. Borçlu hiç durmuyor, banka her gün telefona diyor ki borcun günü geçti, niye ödemiyorsun? Var da ben mi ödemiyorum. Tüccara versek 4 liraya alıyor kilosunu buğdayın. Ofise veriyoruz 7,5 liraya alıyor. Onu da beğenmiyor 6 lira diyor, ofisten çıkartıyor. Vallahi biz çok perişanız. Onun için biz şaşırmış durumdayız. Devlet destekleri de 'bugün veriyorum' diyor en az 4 ay sürüyor. Bizden alacaklı insan durduramıyoruz veya ikna edemiyoruz. Çok perişanız yani."

"DEKARDAN 250 KİLO BEKLERKEN 150 KİLO ALDIM"

Yozgat Ziraat Odası Başkanı İsmail Açıkgöz, nohut hasadında şu an yüzde 60'ının yapıldığını aktararak, verimin beklentinin çok altında olduğunu söyledi. Kendisinin de çiftçi olduğunu ve nohut ektiğini hatırlatan Açıkgöz, şu ifadelere yer verdi:

"Dekardan 250 kilo beklerken 150 kilo aldım, 100 kilo beklediğim yerden 70 kilo aldım. Kendimden de kıyaslayarak nohut bu sene verimi düşük. Bizden de iyi bakan yoktur nohuda. Biz ustasıyız ama 2023 yılı son yağışlar akabinde geceyle gündüzün sıcaklık farkı, gece beş dereceye düştü gündüz 25 dereceye çıktı. Bunlar nohudu strese soktu. Geceyle gündüz dengesiz oldu. Son zamanlarda da 30, 33, 35 derece sıcağı görünce nohut dayanamadı, bir anda kurudu. Çiçek döneminde özellikle bu sıcağı görünce boş kapçık oluştu. 2023 yılı nohut hasadı beklediğimiz düzeyde değil, düşük."

Nohudun 25 liradan satıldığını belirten Açıkgöz, kalitesine göre fiyatını da değiştiğini belirterek "Milimli, çok milimli nohut olursa biraz daha itibar görüyor. Nohutta önemli olan ot tohumu olmaması. Bir de milim olması. Mesela 49'lu nohudu bugün 28 liraya da alırlar, direk leblebiye gittiğinden dolayı. Ama bu sene verim milim fazla olmayacağını düşünüyoruz. 14'li 15'li, 20'li, 25'li dokuz 25'li bulunduğu zaman çok iyi nohut buldum sayarız" dedi.