Yozgat'ta kurbanlık fiyatları yükseldi

SEYFİ ÇELİKKAYA

Çevre illerde görülen şap hastalığı nedeniyle 14 Haziran'a kadar canlı hayvan pazarlarının kapatıldığı Yozgat'ta kurbanlıklar, ahır ve çiftliklerde satışa sunuldu. İl dışına kurbanlık sevki de başladı. Yozgat Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Hacı Selvi, "Geçen sene 20'ye, 25'e sattığımız hayvanlar şu anda 40-45 civarında, düveler. 60 bin liraya satılan tosunlar şu anda 100 bin lira, 90 bin lira civarında satılıyor. Yedi kişilik hayvanlar 90-100 bin lira arası. Küçükbaşlar da 5-6 bin lira" dedi.

Yozgat'ta besiciler, Kurban Bayramı'na kısa süre kala, canlı hayvan pazarlarının il genelinde kapalı olması nedeniyle yaylalara çıkardıkları kurbanlıklarını ağıllarda satışa sunmaya başladı.

"YOZGAT'TA HAYVANLARIMIZ DAHA KALİTELİ, DAHA GÜZEL"

Yozgat Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Hacı Selvi, Yozgat'ta hayvanların genel olarak yaylalarda beslendiğini, o nedenle de etinin daha kaliteli olduğunu söyledi. Bu nedenle Yozgat'ta beslenen kurbanlıkların tercih edildiğini aktaran Selvi, şöyle konuştu:

"Kurban Bayramı yaklaştı, hayvanlar satışa çıkıyor. Çok güzel de satışlar var, herkes de alıyor. Yozgat'ta hayvanlarımız daha kaliteli, daha güzel. Organik yemle, organik ürünlerle genelde yüzde 90'ı besleniyor, ondan dolayı hayvanlarımız kaliteli. Kurban da yaklaştı, şu anda satışlar çok. Her seneye göre bu sene daha çok talep var, daha çok satış yapılıyor. Şu anda dışardan gelen misafirlerimiz var, kurbanlık almak için geldiler. Rahat bir şekilde hayvanlar satılıyor. Önümüzdeki günlerde de bizim hayvan pazarımız kurban için açılacak. Sayın valimizle, belediye başkanımızla da görüşmeler yapıldı, 15-20 gün kala burada bir hayvan pazarı açacağız. Kurban pazarımız da burada olacak; mezbahası içinde, her şey içinde. Yozgatlı vatandaşlar daha güzel, rahat bir şekilde kurbanı kesecek. Güzel bir şekilde kurban geçireceğiz."

"GİRDİ MALİYETLERİ YÜKSEK, TABİİ Kİ FİYATLAR DA YÜKSEK"

Girdi maliyetlerinin kurbanlık fiyatlarını da etkilediğini belirten Selvi, "Bu sene girdi maliyetleri yüksek olduğu için biraz tabii ki fiyatlar da yüksek. Ama yüksek olmasına rağmen alıyor vatandaş, kesiyor yılda bir kurban. Geçen sene 20'ye, 25'e sattığımız hayvanlar şu anda 40-45 civarında, düveler. 60 bin liraya satılan tosunlar şu anda 100 bin lira, 90 bin lira civarında satılıyor. Yedi kişilik hayvanlar 90-100 bin lira arası. Küçükbaşlar da 5-6 bin lira. Hayvanla göre 4 bin liraya kadar da düşen olur ama 4 bin liraya da pek düşmez bu sene" diye konuştu.

"GEÇEN SENEYE GÖRE YÜZDE 60-70 CİVARINDA ARTIŞ VARDIR"

Gaziantep'ten kurbanlık almak için Yozgat'a gelen Süleyman Celepci isimli vatandaş ise "Buradaki hayvanlar doğal olduğu için sayın damızlık başkanımız Hacı Selvi'den toplu mal almaya geldim. Talep yüksek, herkes de kesmek talebindedir. Geçen seneye göre yüzde 60-70 civarında artış vardır. İnşallah kısmet olursa alacağım bir kamyon, iki kamyon götüreceğim. Doğal olduğu için alacağım. Gaziantep'te kurbanlık yeterli değil. Burada yayla hayvanı, yaylada yayıldığı için daha lezzetli, daha güzel, daha iyidir diye geldim buraya" dedi.