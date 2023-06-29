Yozgat'ta Kurbanlık Fiyatları İndirime Gitti

Yozgat'ta pazara satmak için getirilen kurbanlıklara alıcı bulunamayınca besiciler fiyatlarda indirime gitmek zorunda kaldı. Yozgatlılar ise kurban eti ile mangal yapmak için Çamlık Milli Parkı'nı tercih etti. Diyetisyenler ise etlerin haşlama ve fırınlama yöntemiyle pişirilmesini önerdi.

SEYFİ ÇELİKKAYA

Yozgat'ta pazara satmak için getirdikleri kurbanlıklara alıcı bulamayan besiciler, bayramın ikinci günü fiyatlarda indirime gitmek zorunda kaldı. Kurbanlarını kesip yakınlarıyla bayramlaşan Yozgatlılar ise kurban eti ile mangal yapmak için Türkiye'nin ilk milli parkı olan Çamlık Milli Parkı'nı tercih etti.

Yozgat Canlı Hayvan Pazarı'nda getirdikleri kurbanlıklarını satamayan besiciler, ellerinde kalan kurbanlıkları satabilmek için fiyatlarda indirime gitti. Hayvan sahipleri küçükbaş hayvanların fiyatlarını maliyetine düşürdü, bayramın ilk günü 5-6 bin lira olan kurbanlık fiyatları bin lira geriledi.

"HAYVANCILIĞI ANLAYAN DA YAPIYOR ANLAMAYAN DA YAPIYOR"

Yozgat merkez Kırım köyünden besici Muharrem Yalçın, tarım politikalarının yanlışlığından yakınarak besicilikten anlamayanlara da kredi verilmesi sonucunda gerçek besicilerin zora sokulduğunu söyledi. Yalçın, şöyle konuştu:

"Tarım Bakanımıza sesleniyorum; Tarım Bakanımız tarımın T'sinden anlıyorsa Allah belamı versin. Anlamıyor kardeşim, önüne gelene kredi veriyor, bu hayvancılığı anlayan da yapıyor anlamayan da yapıyor. Ziraat Bankası'na gidiyorlar elin-bunun küpesini gösteriyorlar davar alıyorlar, ondan sonra da burada mum gibi bekliyorlar. Bak adam çağırıyor, krediyi karıştırma diye. Ben de diyorum Tarım Bakanı T'den anlamıyor. Milletin davarı öylece kaldı. Yazık, günah değil mi bu millete."

"FİYATLARDA BİR-İKİ LİRA AŞAĞIYA ÇEKTİK"

Kırım köyünden Aslan Sargın, "180'den hayvan getirim yarısını sattım, yarısında yaylaya gövereceğim. Her paraya kurbanlık var. Fiyatlarda bir-iki lira aşağıya çektik. 7 bin liraydı 5 bin liraya kadar düştü" dedi.

Buzağcılı köyünden besici Mürsel Dalgıç ise bayramın ikinci gününde satışların durgun olduğunu, daha önce getirdiği 100 koyundan 80'ini sattığını vurgulayarak, "Önceden sattık, 100 taneden 20 tane kaldı. Satıldı, iyi satıldı, normal paralarımızı aldık. Bugün az satış var. Fiyatlar daha 7 milyondu, bugün 5 milyon, 6 milyon, 4 milyon liraya düştü, dörtten aşağıya yok" dedi.

Muhittin Çetinkaya isimli besici de "230 falan getirdik, 200 oldu, sattım. Bayramın ikinci günü satışlar devam ediyor, yarın da devam eder. Fiyatlar bugün biraz düştü, yüzde 20-25 düştü. 6 bin liraya satılan koyun 5 bin liraya, 5 bin liraya satılan koyun 4 liraya düştü" diye konuştu.

Kurbanını ikinci gün kesen Eren Irgılata ise "Bugün, birinci güne nazaran biraz daha ucuz oldu. Arkadaşlar almışlar 6-7 bin lira civarından bahsediyorlardı biz de yarısına yakın bir paraya aldık. Allah kabul etsin" ifadelerini kullandı.

YOZGATLILAR PİKNİK İÇİN ÇAMLIK MİLLİ PARKI'NA AKIN ETTİ

Yozgat'ta vatandaşlar, kurbanlarını kesip yakınlarıyla bayramlaştıktan sonra kurban eti ile mangal yapmak için Türkiye'nin ilk milli parkı olan Çamlık Milli Parkı'nı tercih etti.

Çamlık Milli Parkı'na piknik yapmak için gelen vatandaşlar, Yozgat'ın çok güzel bir havasının olduğunu, Yozgat Çamlığı'nda piknik yaparak, tatil günlerini değerlendirmeye çalıştıklarını söylediler.

Ankara'dan ailesiyle birlikte geldiğini belirten Gürçay Gürley, "Ankara'dan geliyoruz. Çamlıkta bu manzarayı görmek için geldik, ailemizle. Kurbanımızı kestik, şimdi de pikniğimizi yapıyoruz, eğleniyoruz. Gayet güzel bir ortam, mutluyuz" dedi.

Başka bir piknikçi, "Kurbanımızı kestik, bugün de mangal yapmaya geldik, Yozgat milli parkına. Keyifli bir şekilde evimize gideceğiz" derken, diğer bir piknikçi de "Dün kurbanımızı kestik. Çamlığa geldik bugün, ailemizle, çocuklarımızla, torunlarımızla eğlenmeye" diye konuştu.

İstanbul'dan özellikle çamlığı görmek için geldiklerini kaydeden başka bir Yozgatlı ise, "Çamlık milli parkımızda pikniğimizi yapıp, eğlenip, dönüp gideceğiz" ifadelerini kullandı.

DİYETİSYEN BUSE ÜNSAL UYARDI: "ETLERİMİZİ MÜMKÜNSE HAŞLAMA VE FIRINLAMA YÖNTEMİYLE PİŞİRELİM"

Yozgat Şehir Hastanesi Diyetisyeni Buse Ünsal, kurbanlarını kesip pikniğe çıkanlara şu uyarılarda bulundu:

"Kurban Bayramı'nın yaz ayına denk gelmesi nedeniyle birlikte aslında kurban etlerinin mangal olarak tüketilmesi de artmaktadır. Etlerin mangalda uzun süre pişirilmesi, kömürleşerek yanması kanser riskini artırmakta, aynı zamanda etlerdeki B1, B2 poliasit gibi vitaminlerin kaybına neden olmaktadır. Bu yüzden etlerimizi mümkünse haşlama ve fırınlama yöntemiyle pişirelim."