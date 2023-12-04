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Yozgat'ta Kışlık Mercimek Demonstrasyon Ekimi Yapıldı

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Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından kışlık mercimeğin çiftçilere tanıtılması amacıyla demonstrasyon ekimi gerçekleştirildi. Yozgat, yeşil mercimek üretiminde Türkiye'de birinci sıradadır.

Türkiye'nin önemli tarım bölgelerinden olan Yozgat'ta kışlık mercimeğin çiftçilere tanıtılması maksadıyla demonstrasyon ekimi yapıldı.

Yeşil Mercimek üretiminde Türkiye'de birinci sırada yer alan Yozgat'ta Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yerli mercimek tohumluklarını çiftçilere tanıtmak ve yaygınlaştırmak maksadıyla kışlık mercimek demonstrasyon ekimleri Sorgun ilçesine bağlı Karabalı köyünde yapıldı.

Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürü Tanju Özkaya'nın katılımı ile gerçekleşen deneme ekimi çerçevesinde Kışlık Yeşil mercimek çeşidi olan Yusufhan ile kışlık kırmızı mercimek çeşidi olan Kafkas çeşidinin ekimi gerçekleştirildi.

Ekim sırasında açıklama yapan İl Müdürü Tanju Özkaya, insan gıdasının en temel besin kaynaklarından olan yemeklik baklagillerinin üretiminin artırılmasının Türkiye için büyük önem arz ettiğini söyledi. Yozgat'ın yemeklik baklagiller üretiminde önemli bir yere sahip olduğunu hatırlatan Özkaya, "Ülkemizde yeşil mercimek üretiminde ilimiz 1. sıradadır. Bu üretim miktarını daha da artırmak için çalışmalar yapıyoruz. Son yıllarda yaşanan gelişmelerle birlikte temel besin kaynağı olan yemeklik baklagillerini üretiminin artırılması ülkemiz için önem arz etmektedir. Bu çeşitlerden bakanlığımıza bağlı Ankara Tarla bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsünce geliştirilerek tescil edilmiş olan Kışlık Yeşil Mercimek çeşidi olan Yusufhan çeşidi ile Kışlık Kırmızı Mercimek çeşidi Kafkas çeşidinin ekimi yapıldı" dedi. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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