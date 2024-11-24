Yozgat'ta Kar Yağışı Lastikçilerde Yoğunluk Yarattı

Yozgat'ta yoğun şekilde başlayan kar yağışı, lastikçilerde yoğunluk oluşturdu.

Yozgat'ta meteorolojik uyarıların yapılmasına rağmen kışlık lastik değiştirme işini son zamanlara bırakan araç sahipleri, lastikçilerde yoğunluk yaşanmasına neden oldu. Sürücüler yoğunluğa rağmen sıra beklemeyi göze alırken lastikçiler de hafta sonu bile olsa fazla mesai harcadı.

"Kar yağınca ciddi şekilde yığılma oldu"

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde oto lastik firması bulunan ve yaklaşık 5 yıldır bu sektörde hizmet veren Emrullah Aydoğan, kar yağışlarıyla birlikte yaşanan talep yoğunluğundan bahsetti. "Müşterilerimizi kar gelmeden lastiklerinizi değiştirin, diyerek çok uyardık ama müşterilerimiz gelmedi. Şimdi kar yağdı. Ciddi şekilde yığılma var. Biz de müşterilerimizin ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz" dedi.

"Pazar günleri iş yerimizi açmazdık ama yoğunluktan dolayı açtık"

Pazar günleri iş yerinin tatil günü olduğunu ifade eden Aydoğan, "Normalde biz Pazar günleri iş yerimizi açmazdık. Ancak hastane işi olan veya uzun yola gidecek olan müşterilerimiz var. O yüzden şu anda mesai gözetmeksizin geç saatlere kadar çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Kışlık ve yazlık lastik arasında çok büyük fark var"

Ayroğan, mevsimlerin lastiklerin arasında ciddi farlar olduğunu ifade ederek, "Kışlık ve yazlık lastik arasında çok büyük farklar var. Bir kere üretim amaçları farklı. Kauçukları da farklı. Yazlık lastik soğukta ve karda tutmaz. Kar olduğu zaman araba durduğu yerden bile kalkmaz. Kışlık lastik çok önemlidir. Hayati önem taşıyor. Sürücüler karda, buzda, uzun yola çıktıklarında sıkıntı yaşamak istemiyorlarsa kışlık lastiğin mutlaka taktırılması lazım. Özellikle karın bol olduğu bizim bölgemiz gibi bölgelerde takılmalıdır" cümlelerini kullandı.

"İkinci el lastiklere aşırı derecede rağbet var"

Sıfır lastik fiyatlarının oldukça arttığına değinen Emrullah Aydoğan, "Lastik fiyatları enflasyonla birlikte oldukça arttı. Müşterilerimizin çoğu zaman sıfır lastik almak için imkanı olmuyor. Kredi kartına taksit sayıları da azaldı. Bu yüzden ikinci el lastiklere aşırı derecede rağbet var. İkinci el lastik alanlar yırtık ve çatlak olup olmadığına, diş derinliğine baksınlar. Bunlar önemlidir" dedi. - YOZGAT