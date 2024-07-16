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Yozgat'ta Hububat Hasat Dönemi Başladı

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Yozgat'ın Sorgun ilçesinde 2024 yılı hububat hasat dönemi başladı. İlçe genelinde 770 bin dekarlık alanda hasat yapılacak. Hasat sırasında dane kaybı olmaması için dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde 2024 yılı hububat hasat dönemi başladı. Sorgun İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Yusuf Canbolat, ilçe genelinde 770 bin dekarlık alanda hububat hasadı yapılacağını belirtti.

Hasat sırasında dane kaybı olmaması açısından biçerdöver ayarlarına dikkat edilmesi gerektiğini belirten Canbolat, hasat yapılan bölgelerde kurdukları bir ekiple dane kaybının sürekli denetleneceğini ifade etti.

Dane kaybı konusunda çiftçilerin de dikkatli olması gerektiğini belirten Canbolat, şöyle konuştu:

"Bu sene hububatta verim yüzümüzü güldürecek gibi gözüküyor. Şu an bire 10 gibi bir verim alınabiliyor. Çiftçilerimiz, tarlalarda biçim yapılırken biçerdöver sahiplerini dane kaybı konusunda uyarmalılar. Ayrıca hasat sonrası anızların yakılmaması gerekir. Çiftçilerimiz bu konuya çok dikkat etmelidir. Anız yakılmasının birçok zararı var. Yakanlar cezai yaptırımla karşı karşıya kalacaklar. Çiftçilerimize bol ve bereketli hasatlar diliyorum"

"Kalite ve verim oldukça yüksek"

Sorgun'a bağlı Ağcın Köyünde hububat hasadı başlarken çiftçiler, verimin ve kalitenin yüksek olduğunu belirterek, "Geçen yıla göre bu yıl hasat döneminin 20 gün önce başladı. Bu yıl yağışların az olmasına rağmen verim oldukça iyi" şeklinde konuştu. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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