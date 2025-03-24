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Yozgat'ta Fahiş Fiyat Denetimleri Arttı

Yozgat'ta Fahiş Fiyat Denetimleri Arttı
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Yozgat'ta Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi marketlerde fahiş fiyat ve gramaj denetimlerine başladı. Ekipler, 20 işletmede 660 kalem ürünü kontrol ederek fiyat etiketi ve haksız fiyat artışı denetimleri gerçekleştirdi.

Yozgat'ta Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri fahiş fiyat denetimi yapmak için sahaya indi.

Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde marketleri denetleyen ekipler gramaj kontrolü, raf-kasa fiyatları uygunluğu, fahiş fiyat, stokçuluk, üretim yer bilgisi, üretim satış fiyatı, ürün özelliği, marka bilgisi kapsamında denetimler gerçekleştirdi.

20 adet işletmede 660 kalem ürünü denetleyen ekipler, 'Fiyat Etiketi' denetimlerini 20 işletmede 620 üründe yaparken, 'Haksız Fiyat Artışı' denetimleri 20 İşletmede 40 üründe denetlendi.

Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, denetimlerin arttırıldığını, Ramazan bayramı ve sonrasında da denetimlerin sürdüreceğini bildirdi. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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