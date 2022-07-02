Deneme ekimi yapılan lavanta hasat edildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Deneme ekimi yapılan lavanta hasat edildi

AA - Ömer Ertuğrul - Ekonomi
 - Güncelleme:

Lavanta tarlasından görüntü -Lavtana tarlasında fotoğraf çektirenler -Lavanta hasadı -Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürü Tanju Özkaya'nın açıklaması -Çiftçi Harun Haliloğlu'nun açıklaması Yozgat'ta deneme ekimi yapılan lavanta hasat edildiYOZGAT - Hububata alternatif olarak deneme ekimi...

-Lavanta tarlasından görüntü

-Lavtana tarlasında fotoğraf çektirenler

-Lavanta hasadı

-Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürü Tanju Özkaya'nın açıklaması

-Çiftçi Harun Haliloğlu'nun açıklaması Yozgat'ta deneme ekimi yapılan lavanta hasat edildi

YOZGAT - Hububata alternatif olarak deneme ekimi yapılan lavantanın hasadı gerçekleştirildi.

Sarıhacılı Mahallesi'nde çiftçi Harun Haliloğlu'nun 8 dönümlük tarlasına ekilen lavantanın çiçekleri, Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürü Tanju Özkaya ve teknik personelin katılımıyla toplandı.

Özkaya, hasat sonrası, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yozgat'ın hububatta, yemeklik dane baklagilde ve son zamanlarda yağlık ayçiçeğinde önemli üretim bölgesi olduğunu söyledi.

Bölgede alternatif ürünlerin yaygınlaştırılması için de çalıştıklarını belirten Özkaya, "Lavantayı alternatif ürün olarak düşündük. Normalde 2-3 yılda tam verim alınabilen lavantanın, içinde bulunduğumuz tarlada yaklaşık 15 ayda çok iyi aşamaya gelmesi, bölgede lavantanın olabileceğini gösterdi." dedi.

Özkaya, lavantanın özel gübreleme, sulama ve toprak istemediğine dikkati çekerek, "Sadece çapa isteyen bir bitki. Bu da Yozgat'ta lavantanın yetişeceğini gösteriyor. Bunu yaygınlaştırma çalışmalarımız sürecek. Lavanta ayrıca çiçeği ile de arıcılığa katkı sağlamaktadır." diye konuştu.

Çiftçi Harun Haliloğlu da geçen yıl şubat ayında buğday, arpa, mercimek ve nohuda alternatif olarak lavanta ektiğini anlatarak, "15'inci ayda beklediğimizin üstünde verimle karşılaştık. Lavanta kesesi olarak ve bir kısmının da yağını çıkartarak satmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

AA / Ömer Ertuğrul - Ekonomi

Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title