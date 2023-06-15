Yozgat'ta canlı hayvan pazarları yeniden açıldı

Yozgat'ta şap hastalığı nedeniyle bir süredir kapalı olan canlı hayvan pazarları yeniden açıldı. Besiciler, pazarlarda kurbanlık satışlarına devam ediyor.

SEYFİ ÇELİKKAYA

Yozgat'ta, çevre illerdeki hayvanlarda görülen şap hastalığı nedeniyle bir süredir kapalı olan canlı hayvan pazarları yeniden açıldı. Bugüne kadar kurbanlıklarını ağılda, köyünde, çiftlikte satmaya çalışan besiciler, canlı hayvan pazarına inip, kurbanlık satışlarına burada devam etmeye başladı.

Yozgat Valiliği, çevre illerde görülen şap hastalığı nedeniyle 6-14 Haziran tarihleri arasında il genelindeki tüm canlı hayvan pazarlarını kapatmıştı. Bugün itibariyle pazarlar yeniden açıldı. Ahır, köy ve çiftliklerde kurbanlıklarını satmaya çalışan besiciler, pazarların açılmasıyla birlikte kurbanlıklarını bu kez pazarlarda görücüye çıkartmaya başladı.

"ŞAPTAN ETKİLENMEDİK AMA ETTEN ETKİLENDİK"

Pazarların açılmasıyla birlikte kurbanlıklarını Çekerek ilçesinden Sorgun pazarına getiren Recep Kılıçer isimli besici, "Yozgat'ta şap hastalığı yoktu, görmedik. Bizim mallarda bir şey yoktu. Satışlar iyi, ekmek var. Düvenin birisini 43 bin liraya verdik, diğerine 44 bin lira istiyoruz" dedi.

Yozgat'ın İnceçayır köyünden gelen besici Resul Karakavak da "Fiyatlar güzel. Alana da güzel, satana da güzel. Dana 70 bin lira, camız da 60 bin lira. Biz, şaptan etkilenmedik ama etten etkilendik. Et fiyatları ile oynadılar, bizi çok etkiledi. Zararına mal vermem. İki torba yem bin lira" diye konuştu.