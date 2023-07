Yozgat'ta Buğday Üreticileri Zor Durumda

SEYFİ ÇELİKKAYA

Türkiye'nin önemli tarım bölgelerinden Yozgat'ta kurak geçen kış döneminin ardından mevsim normallerinin üzerinde düşen yağışlar, özellikle buğdayda kalitenin de düşmesine neden oldu. Çiftçi hasadını yaptığı buğdayını götürdüğü Toprak Mahsulleri Ofisi, özel silolar ve tüccar tarafından ancak 4 bin 500-5 bin lira arasında fiyatla aldığı kaydedildi. Yozgat Ziraat Odası Başkanı İsmail Açıkgöz, "2024 yılı üretim sezonu hüsran geçecek" açıklamasını yaptı.

Yozgat Ziraat Odası Başkanı İsmail Açıkgöz, 2023 yılı yaklaşık başfiyatın, ekmeklik buğdayın 8 bin 250 lira, bin lira pirimle 9 bin 250 lira olarak açıklandığını hatırlatarak, son gelen zamlarla buğday üreticisinin sıkıntıya düşmeye başladığını söyledi.

"YÜZDE 80 BUĞDAY YEMLİĞE GİDİYOR"

Fazla yağışlardan dolayı buğdayın protein oranının çok düşük çıktığını kaydeden Açıkgöz, "Yüzde 80 buğday yemliğe gidiyor" dedi ve şöyle konuştu:

"Yemlik de şu an 7 bin 500 lira artı bin lira pirim 8 bin 500 lira. Bir baş belası daha var; standart dışı dediğimiz buğdayı yemliğinde altına düşen buğdayı onları da Toprak Mahsulleri Ofisi, sayın genel müdürüm de bizzat görüştüm, sayın vekilimle görüştüm, genel müdür muavini geldi onunla görüştük, standart dışı saha açacaklardı, açılmadı. Şu an 4 bin 500- 5 bin liraya gidiyor. Bu işler acısı. Bu çifti 4 bin 500 lira buğdayla, 5 bin lira buğdayla bu gübreyi alma şansı da yok, bu mazotu alma şansı da yok. 2024 yılı üretim sezonu hüsran geçecek. Sayın yetkililerimiz bugünden başlaması lazım. Şu buğdayın görünüşü çok güzel. Süne ilacını, pas ilacını tamamını attığım halde dokuz geliyor protein. Ne yapıyor, yemliğe düşüyor. 7 bin 500 lira veriyor şu buğdaya. Ben bunu o kadar masraf etmiştim ki; süne ilacını, pas ilacının tamamını attım, on buçuğu geçsin diye. Firmanın biriyle sözleşmeli ekmiştim, alıma girmedi. Girmediğinden dolayı yemlik olarak satıyorum. Sıfır tohum. Bu çiftçinin hüsranı. Ondan dolayı sayın yetkililerimiz bir önlem alması lazım. Standart dışı buğdayları tüccara 4 bin 500 liraya-5 bin liraya vermeden 6 bin 500 liraya fiyat açıklayıp, devletin bunu alması lazım. Devletimiz büyük, çiftçinin yanında olması lazım. Sayın yetkililerimizden hassasiyetle bunu rica ediyoruz."

"STANDART DIŞINA DÜŞTÜĞÜ AN BUĞDAY BİTİK, YAZIK"

Girdi maliyetlerinin artmasının çiftçiyi güç durumda bıraktığın kaydeden Açıkgöz, buğdayın standart dışına düşmesini çiftçiyi olumsuz etkileyeceğini, tedbir alınmaması durumunda yeni sezonda ekim yapılmasının mümkün olmayacağı uyarısını yaptı. Açıkgöz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"19 bin liralık mazot bugün 35 bin lira. Karşıda levha var 36 bin 100 lira. Bu işler acısı, çok sıkıntılı. O günkü şartlarda bin lira, bin 100 lira dekara maliyet gösteriyorduk, bugünkü maliyeti bin 600 lira, bin 700 liraya tekamül ediyor. 4 bin 500'e, 5 bine buğday satıp da bin 100 lirayı kurtarmanın mümkünatı yok. Bölgemiz yaklaşık 300 kilogram veriyor, 350 kilogram veriyor, bazı bölge 450 kilograma kadar çıkıyor. 450 kilogram dahi versen standart dışına düştüğü an buğday bitik, yazık. Bu çiftçiyi mağdur ediyor. Ondan dolayı sayın genel müdürümüz, sayın bakanımız buna çok acil çözüm bulması lazım."