Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın buğday alım fiyatlarıyla ilgili kararı, Yozgat çiftçisini memnun etti. Yozgat Ziraat Odası Başkanı İsmail Açıkgöz, buğday fiyatlarının dünya piyasası üzerinde olduğunu söyleyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Yozgat'ta buğday alım fiyatları çiftçiyi sevindirdi

YOZGAT - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın buğday alım fiyatlarıyla ilgili kararı, Yozgat çiftçisini memnun etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısının ardından buğday ve arpa alım fiyatlarının belirlenmesi Yozgat'ta çiftçinin beklentilerini karşıladı.

Yozgat Ziraat Odası Başkanı İsmail Açıkgöz, buğday fiyatlarının dünya piyasası üzerinde olduğunu söyleyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Açıkgöz, "Türkiye'deki girdi maliyetleri yüksek olduğundan dolayı ister istemez çiftçi sıkıntı çeker ama açıklanan fiyat dünya piyasasına göre yüksek. Ama şu gün itibariyle bizim beklentimizin üstünde fiyat açıklandı. Hükümetimizin hassasiyeti için teşekkür ediyoruz." dedi.

İç Anadolu Bölgesi'nin bu yıl bol yağış aldığı için buğdayda yüksek rekolte beklediklerini söyleyen Açıkgöz, "Bu sene buğdaylar yağıştan dolayı güzel. Yani rekolte yüksek olacak. 2022 yılında 200-250 kilogram ürün elde eden çiftçi bu yıl 400 kilogram ürün elde edecek. Ondan dolayı da ofislerin bugünden zeminini hazırlayıp çiftçinin buğdayını almasını arzu ediyoruz" şeklinde konuştu.

Şefaatli ilçesine bağlı Caferli köyü çiftçilerinden Murat Şimşek ise buğday fiyatlarının üst seviyede olduğunu belirterek fiyatlarından memnun kaldıklarını söyledi. Şimşek, "Fiyatlardan dolayı hükümetimize, Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Fiyatlar çok güzel, Allah devletimize, milletimize zeval vermesin" dedi.