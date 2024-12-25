Üye Girişi
Haberler
Ne diyeceği merak konusuydu! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücret mesajı
Milyonlar merakla bekliyordu! İşte Erdoğan'ın asgari ücret mesajı
Gelecek Partisi'nden istifa eden Nedim Yamalı, AK Parti'ye katıldı
Dün istifa, bugün rozet! Davutoğlu'ndan hızlı davrandı
Kazakistan'da 67 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü
Kazakistan'da 67 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü
Kazakistan'da düşen uçaktaki yolcuların kurtarılma anı
Dünya, yolcu uçağı düştükten sonra kaydedilen görüntüyü konuşuyor

Yozgat'ta 'Bozok Kahvesi' İle Geleneksel Lezzetler Yeniden Hayat Buluyor

Yozgat'ta 'Bozok Kahvesi' İle Geleneksel Lezzetler Yeniden Hayat Buluyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yozgat'ta kendi işletmesini açan Fevzi ve Ayşe Gözde Aktaş çifti, üç farklı ilçeden derledikleri ürünlerle geliştirdikleri 'Bozok Kahvesi' ile yerel lezzetleri ulusal pazara taşımayı hedefliyor. Kumda pişirilen kahve, özgün sunumu ve tarihi ile dikkat çekiyor.

Yozgat'ta kendi işletmesini açan çift, Yozgat'ın üç farklı ilçesinin üç farklı ürününü harmanlayarak 'Bozok kahvesini' geliştirdi.

Yozgat'ta yaşayan Fevzi Aktaş Ayşe Gözde Aktaş çifti kendi tarifleriyle oluşturduğu birbirinden lezzetli kahve içerikleriyle beğeni topluyor. Isıtıcı üzerinde sıcak kalan kum sayesinde ağır ağır pişen kahve her açıdan eşit ısı alarak pişiyor ve içenlerin damağında unutulmaz izler bırakıyor. Akdağmadeni'nde üretilen saleple Yerköy ve Aydıncık'tan topladıkları menengiç bitkisini öğüterek oluşturdukları karışımla yerelden ulusala açılacak lezzet keşfeden çift, aynı zamanda kahvelerin hikayesini ve sunumunu da yapmayı ihmal etmiyor.

"Kahve dediğin ya közde olur ya kumda"

Kahvenin kumda yapılmasının ayrıntılarından söz eden Fevzi Aktaş "Kum kahvenin her yerini eşit derecede sarar. Biz bakır cezve kullanırız. Daha rahat pişmesini ve çekirdeğin de daha iyi ısı almasını sağlar. Toprak fincan da kahveye ayrı lezzet katar. Evde kahve yaptığımızda bile lezzetli gelmiyor. İş yerimizde kahve yapıp içiyoruz" cümlelerini kullandı.

"Tarihte bu kahve 'Sancakbeyi Kahvesi' ya da 'Bozok Kahvesi'olarak geçiyor"

Ürettikleri kahvenin tarihi kısmına değinen Aktaş "Tarihte bu kahve 'Sancakbeyi Kahvesi' veya 'Bozok Kahvesi' olarak geçer. Tarih kitaplarında bu kahvenin tam tarifi yok. Ama biz deneme yanılma yöntemiyle bizim topraklarımızdan çıkan ürünlerle kahve ürettik. Buna 'Bozok Kahvesi' dedik. İçinde Akdağmadeni'nden aldığımız orijinal salepler var. Aydıncık ve Yerköy'den topladığımız ve öğüttüğümüz menengiçler var. Yozgat'ın kendi topraklarından çıkan tamamen el yapımı ve katkısız kahve ürettik. 'Ben kahve içmeyi sevmiyorum' diyenlere Bozok Kahvesi, kahve içmeyi sevdiren bir lezzet oldu. Sunumu, lezzeti, ortamı ve Anadolu usulleriyle bir tek biz varız" dedi.

Müşterilerden Haydar Demirer "Kahve çok güzel ve lezzetli. Özellikle sunuma bayıldım. Yöresel olması da ayrıca güzel" derken, Şükrü Varol ise "Harika bir lezzet var. Bunu Yozgat'ta tatmak bir ayrıcalık. Yakınlarıma da tavsiye ederim. Mükemmel" şeklinde konuştu. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
img

Kılıçdaroğlu'nun sözleriyle seslendi: Tıpış tıpış ödeyeceksiniz
img

Din görevlisinden müftülükte silahlı saldırı
img

Asgari ücret zam oranı belli oldu!
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özgür Özel asgari ücret ile ilgili HAK-İŞ ve TÜRK-İŞ'i ziyaret edecek
"30 bin TL'nin altında yokuz" diyen Özel'den kritik ziyaret
Asgari ücretli kara kara düşünürken, tuzu kuru profesörün yaptığı yorum tepki çekti
Tuzu kuru profesörün yaptığı asgari ücret yorumuna bakın
Asgari ücrette nokta atışı yapan ismin emekliler için de bir tahmini var
Asgari ücrette nokta atışı yapan ismin emekliler için de bir tahmini var
Türkiye'nin en çok çay tüketen illeri belli oldu! Zirvedeki şehir herkesi şaşırttı
En çok çay tüketen iller belli oldu! Zirvedeki şehir herkesi şaşırttı
Yeni asgari ücrete Bedri Usta da tepki gösterdi: Kurban olayım rakamı artırın
Yeni asgari ücret Bedri Usta'yı da küplere bindirdi
'Yakışıklı Güvenlik'i makamında ağırlayan rektöre tepki yağıyor
'Yakışıklı Güvenlik'in o makamda ne işi var? Görüntüye tepki yağıyor

Son Dakika Haberleri

A101 26 ARALIK AKTÜEL KATALOĞU | 26 Aralık A101 aktüel ürünler neler? A101'e bu hafta hangi ürünler geliyor? HALKA ARZ | Armada Gıda halka arz kaç lot verir? Armada Gıda halka arz katılım endeksine uygun mu? 26 Aralık Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu 2025 KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMA | Kıdem tazminatı ne kadar, kaç TL oldu? Asgari ücret kıdem tazminatı hesaplaması nasıl yapılır? MEMUR ZAM HABERLERİ! 2025 memur zam oranı yüzde kaç olacak? Memur maaş zammı 2025 için belli oldu mu? Günlük GSS primi ne kadar oldu? 2025 GSS primi kaç TL? 25 Aralık tarihte bugün ne oldu? 25 Aralık Gaziantep'in kurtuluşu mu? EMEKLİ ZAM HABERLERİ! 2025 emekli zam oranı yüzde kaç olacak? SSK, BAĞ-KUR (4A, 4B, 4C) en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? MÜGE ANLI CANLI İZLE | 25 Aralık Çarşamba Müge Anlı ATV CANLI, HD izleme linki! Müge Anlı son bölümde neler oldu? ASGARİ ÜCRET ARA ZAM | 2025 Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? ASGARİ ÜCRET 2025 BRÜT-NET ne kadar oldu? Asgari ücrete yüzde kaç zam yapıldı?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.