Yozgat'ta Balık Sezonu Başladı

SEYFİ ÇELİKKAYA

Av yasağının 1 Eylül'de sona ermesine rağmen hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle Yozgat'ta balık tezgahlara yeni indi. Balıkçı esnafı Mustafa Gökberk, "Bu sene inşallah hamsi bol olacak. Hava soğudukça da hamsi biraz daha ucuzlayacak" dedi.

Yozgat'taki balık tezgahlarında hamsinin kilosu 80 liradan satışa sunuldu. Uskumru 100 lira, 600-700 gram arası gelen Palamut tanesi 60 lira, Mercan 130 lira, Çupra levreği 170-180 lira, Somon 180 lira, Alabalık da 160 liradan satılıyor.

"BU SENE DE İNŞALLAH HAMSİ BOL OLACAK"

Yozgat'ta sezonun ilk balıklarını tezgahında satışa sunan Mustafa Gökberk, balık sezonun 1 Eylül'de açıldığını hatırlatarak, eylül-ekim aylarının biraz sıcak geçmesi nedeniyle fazla balık getiremediklerini bildirdi. Kasım, aralık, ocak, şubat, mart aylarında tezgahlarda balığı daha da çeşitleneceğini aktaran Gökberk, Yozgat'ta büyük balıklara fazla ilgi gösterilmediğini, Yozgatlının tercihinin hamsi olduğunu belirtti. Gökberk, şunları söyledi:

"Bu sene de inşallah hamsi bol olacak. Geçen sene palamut boldu, bu sene de inşallah hamsi bol olacak. Hava soğudukça da bolardıkça da hamsi biraz daha ucuzlayacak. Şu anda fiyatlar yüksek. Zaten kayıkçıların da çoğu protesto etti, çıkmadılar balığa. Bu bugün zaten dört kasa balık geldi, 80 lira. Yarın 60'a, biraz daha soğusun 40 liraya kadar düşer. Geçen sene de hamsi az ve inceydi, palamut boldu. Üç tane palamudu yüz liraya, bir tane palamudu 25 liraya, öyle sattık, çok oldu ama. Balık daha sağlıklı, doktorlar da zaten televizyonda söylüyor; en az haftada iki kere balık tüketin, diyor. Onun da çok büyük etkisi oluyor. Bu sene de hamsi bol olur. Yozgat'ın da en sevdiği balık hamsi, hamsiler de revaçta olduğu için bol bol hamsi yiyecek."