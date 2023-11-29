Yozgat'ta Ayakkabı Tamirciliği Mesleği Tehlikede

Yozgat'ta 55 yıllık ayakkabı tamircisi Yaşar Kaymaz mesleğin son temsilcilerinden olduğunu söyleyerek ülkede ayakkabı fiyatlarının yüksek olmasının nedenini yetiştirecek çırak bulamamalarına bağladı.

Yozgat'ta yaşayan 67 yaşındaki Yaşar Kaymaz, 12 yaşında babasının yanında çırak olarak başladığı ayakkabı tamirciliğini 55 yıldır sürdürüyor. İlerleyen yaşına rağmen unutulmaya yüz tutmuş mesleğini ilk günkü heyecanla yapmaya devam eden Kaymaz, mesleğini devredebileceği çıkarak bulamamaktan yakınıyor. Kendisinin mesleğin son ustalarından olduğunu ifade eden Kaymaz, ülke genelinde ayakkabı fiyatlarının yüksek olmasının nedenini yetiştirebilecekleri çırak bulamamalarına bağlıyor. Kent genelinde vatandaşlar ayakkabılarını tamir ettirmek yerine yenisini almayı tercih ediyor.

" Yozgat'ta 8 ayakkabı tamir ustası kaldı"

Yozgat il merkezinde 8 ayakkabı tamircisinin mesleği sürdürdüğünü belirten Yaşar Kaymaz, "Bu mesleği 55 yıldır yapıyorum. Babamdan bana geçti bu meslek. Bizlerde sanat bitiyor, ben emekliyim ve benden sonra bu işi yapacak elemanım yok. Yetiştirdiğim 5 elemanım var, 5'ininde dükkanı var. Onların da çırağı yok bu sanat bitiyor. Maliyetlere gelecek olursak, şu anda mağazalarda satılan ürünler bizim sayemizde kontrol altında. Bizden sonra ayakkabıları ucuz alamayacaklar. Şu anda bin liraya alınan ayakkabı biz olmazsak 3 bin liraya satılacak. Çünkü mecbur bırakılacak, bu ayakkabıyı tamir eden olmayacak. Hazır üretimler yükselecek, onlar da kazansın ama vatandaşımız da kazansın ayakkabılarını tamir ettirsinler, onun için de çırak yetiştirilmesi lazım." dedi.

"Biz de ayakkabı hastanesiyiz"

Kış mevsimiyle birlikte ayakkabı tamirine olan ilginin arttığını da belirten Kaymaz, "Pahalılıktan dolayı vatandaşlar ayakkabılarını yaptırmaya geliyor. Eski ayakkabılarını tamir ettirip giyiyorlar. Biz gerekli tüm işlemleri tamiri yapıyoruz. Ayakkabının fermuarını, parçalarını değiştiriyoruz. Aracın bakımının yapıldığı gibi biz de ayakkabının bakımını yapıyoruz, burası da ayakkabı hastanesi. Bizim fiyatlarımız çok uygun 15 liradan 150 liraya kadar değişiyor. Biz onda birine tamir ediyoruz." şeklinde konuştu.

"Yenisine gücümüz yetmiyor, tamire getiriyoruz"

Ayakkabı tamiri için gelen Muammer Irgav ise, "Emekliyim, yeni ayakkabıya gücümüz yetmiyor. Biz de eski ayakkabımızı tamirciye getiriyoruz, yeniletip götürüyoruz. İyi kötü kış mevsimini çıkartıyoruz." ifadelerine yer verdi. - YOZGAT