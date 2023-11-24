Yozgat'ta Arı Ölümleri Artıyor

SEYFİ ÇELİKKAYA

Arı ölümlerinin, mevsim değişikliğine bağlı ve arıların bakımlarının zamanında yapılmamasından kaynaklı olduğunu vurgulayan Yozgat Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Hasan Ali Karaca, "Geçen sene yaklaşık 10 bine yakın arımız gitti, bu sene 15 bini geçeceğini tahmin ediyorum" dedi.

Küresel iklim değişikliğinden kaynaklı nedenlerle bal rekoltesinde hedefi tutturamayan Yozgatlı arıcılar, şimdide toplu arı ölümleriyle baş başa kaldı. Mevsim düzensizliği nedeniyle arıların geç geliştiği, arı popülasyonlarında geç gelişme nedeniyle kayıpların da yaşandığı dile getirildi. Bu yıl mayıs ve haziran aylarında bol yağışın olması, bal verimini olumsuz etkiledi, hasat gecikmeli yapılabildi, verim büyük oranda düştü. 395'i birliğe kayıtlı 592 arıcının faaliyet gösterdiği Yozgat'ta önceki sezon 37 bin arı kovanı bulunurken, yaşanılan olumsuzluklara bağlı olarak arıların ölmesi nedeniyle kovan sayısı 22 bine düştü.

"37 BİN KOVANIMIZ VARDI, BU SENEKİ SAYIMLARDA 22 BİN KOVANA DÜŞTÜĞÜNÜ GÖRÜYORUZ"

Mevsimsel değişikliklerden arıcıların olumsuz etkilendiğini, arıcılık faaliyetinde bulunanların bilgi edinmeleri gerektiğine dikkat çeken Yozgat Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Hasan Ali Karaca, şöyle konuştu:

"Son dönemlerdeki arı ölümleri tabii mevsimsel olaraktan kaynaklanan şeyler vardır. Büyük çoğunlukla mevsimlerden meydana gelen bir kaynaklanma vardır ama bunun arı ölümlerinin sebepleri de arıcıların yeteri kadar itina göstermediklerinden, yeteri kadar beslemediklerinden, yeteri kadar çeşitli hastalıklarla mücadele etmediklerinden dolayı arı ölümleri fazlalaştı bu sene. Bir vatandaşın arılığına geldik, varroa arıları yemiş, bitirmiş. 30 tane arısı vardı, hiç kalmamış. 37 bin kovanımız vardı, bu seneki sayımlarda 22 bin kovana düştüğünü görüyoruz. Bu da bir büyük felakettir bize göre. Çünkü bu kadar bir arı ölümleri gerçekten olmaması gerekirdi. Tabii bunun mevsimler sebepleri de vardır ama arıcıların veya üreticilerin de ihmalkarlığından dolayı olan varroa hastalığı, lösemi hastalığı, yeteri kadar beslenmeme dolayı arı ölümleri çok oldu. Geçen sene yaklaşık 10 bine yakın arımız gitti. Bu sene 15 bini geçeceğini tahmin ediyorum."

"VARROA HASTALIĞI VEYA BİTİ BİZİM ARILARIMIZI YOK ETTİ"

Mevsimlere bağlı olarak arı ölümlerinde varroa hastalığının da etken olduğunun altını çizen Birlik Başkanı Karaca, açıklamasını şöyle tamamladı:

"En büyük etkenlerinden varroa mücadelesini müşterek, yani birlikte yapılmadığından veya zamanında yapılmadığından bu varroa hastalığı veya biti bizim arılarımızı yok etti. Hava şartları arıların gelişmesini zayıflattı. Yeteri kadar polen gelmedi, bal gelmedi. Arı güz döneminde zayıf düştü. Bu güz döneminde de vatandaş çok güzel mevsim var diye arıyı beslemedi. Ondan dolayı zayiatımız çok oldu. Bir bayiden alınan ilaçlar çok güzel, dökmüş bir şey kalmamış. Bir bayiden alınan ilaçları da verdiğimiz ilaçların arıları hepsi ölmüş. Bu da sahte olduğundan veya etkisiz olduğundan görünüyor. Madem ki bu işten ekmek yiyeceğiz, bu işten gelir getireceğiz, arılarımıza çok iyi sahip çıkmamız lazım. Ne zaman mücadele yapılacağını, ne zaman besleme yapılacağını, ne zaman ilaçlama yapılacağını bunları gelip öğrenmeleri lazım. Bizim birliğimiz var, gelsinler çay içer. Kış döneminde ne yapacağız? Orada deriz ki hangi ilaçları verelim? Hangi şeyleri yapalım? Onun mücadelesini önceden planlayalım derim."