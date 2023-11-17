Yozgat Sorgun'da Fotovoltaik Güneş Enerjisi Santrali İhalesi

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde fotovoltaik güneş enerjisinden elektrik üretim santrali (GES) yapımı işi ihale edilecek.

Sorgun Belediye Başkanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 20 yıl süreli gelir paylaşım modeliyle 2 bin 100 kilovat şebeke bağlantılı fotovoltaik GES yapımı işi kapalı teklif usulüyle ihale edilecek.

İhalenin muhammen bedeli 54 milyon 961 bin 694 lira, yüzde 3 geçici geçici teminatı ise 1 milyon 650 bin lira olarak belirlendi.

İhale 28 Kasım saat 14.00'te Sorgun Belediye Başkanlığında yapılacak.