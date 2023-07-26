Yozgat Havalimanı'nda Fiziki Altyapı Tamamlanma Aşamasında

Yıllık 2 milyon yolcu kapasitesiyle uluslararası standartlarda inşa edilen Yozgat Havalimanı'nda fiziki altyapı yüzde 95 oranında tamamlanırken üst yapı çalışmaları sürüyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca 3 Haziran 2018'de temeli atılan ve kent merkezine 15 kilometre uzaklıkta yapımı süren havalimanının alt yapı çalışmalarının yüzde 95'i tamamlandı. Uluslararası standartlara sahip havalimanı, Yozgat merkez ve ilçelerinin yanı sıra çevre illere de hizmet sunacak. Üst yapı çalışmalarının da tamamlanarak havalimanının gelecek yıl hizmete açılması hedefleniyor.

AK Parti Yozgat Milletvekilleri Abdulkadir Akgül ve Süleyman Şahan ile Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, AK Parti İl Başkanı Yusuf Başer hava limanında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Yozgat Havalimanı'nda fiziki altyapının yüzde 95 oranında tamamlandığını belirten AK Parti Yozgat Milletvekili Abdulkadir Akgül, üst yapı çalışmalarının da en kısa sürede tamamlanarak vatandaşın hizmetine açılacağını söyledi. Yozgat Havalimanının yıllık 2 milyon yolcu kapasitesine sahip olduğunu da aktaran Akgül, çevre illere de hizmet vereceğini ifade etti.

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse de Yozgat Havalimanının doğu ile batının kuzey ile güneyin birleştiği noktada olduğunu vurgulayarak, yüzde 95'e ulaşan alt yapı çalışmalarının bu yıl itibariyle tamamlanacağını söyledi. Havalimanının şehrin kültürüne, sanatına, ekonomisine ve turizmine çok büyük katkılar sunacağını da belirten Köse, havalimanın dünyaya açılan kapısı olacağını sözlerine ekledi. - YOZGAT