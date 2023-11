Yozgat Çiftçileri Şeker Pancarı Alım Fiyatlarından Şikayetçi

Yozgat'ta çiftçiler, şeker pancarı alım fiyatlarının düşük olması ve alımlarda yaşanan gecikme nedeniyle tepkili. Yozgat Ziraat Odası Başkanı İsmail Açıkgöz, çiftçilerin pancarını söktüğünü ve şu an tarlalarda beklettiğini ifade ederek alımların hızlandırılması gerektiğini söyledi.

Yozgat'ta çiftçiler bir yandan bu yıl şeker pancarı rekoltesinin ve kalitesinin yüksek olmasına sevinirken diğer yandan da alım fiyatlarının düşük olması ve alımlarda yaşanan gecikme nedeniyle tepkili. Yozgat Ziraat Odası Başkanı İsmail Açıkgöz, çiftçilerin pancarını söktüğünü ve şu an tarlalarda beklettiğini ifade ederek alımların hızlandırılıp, yağışlar başlamadan pancarın tarladan fabrikaya biran önce nakledilmesi gerektiğini söyledi.

Yozgat'ta şeker pancarı hasadı devam ediyor. Yozgat'ta bu yıl 1 milyon 850 bin ton şeker pancarı üretimi bekleniyor. Bir bölüm çiftçi pancar hasadını yapıp, tarlasının kenarında yığınlar oluşturarak, fabrikaya teslim edebilmek için randevu gününü beklerken, bir kısmı da alımdaki gecikme nedeniyle henüz sökümü tamamlayamadı.

"SÖKÜLEN PANCAR MUTLAKA FİRE VERİYOR"

Yozgat Ziraat Odası Başkanı İsmail Açıkgöz, Yozgat'ta pancar sökümünün yoğun bir şekilde devam ettiğini söyledi. "İlimize hangi saatte kar düşeceği belli olmadığı için vatandaş pancarını söktü, şu an tarlasına yığdı, bekliyor" diyen Açıkgöz, şöyle konuştu:

"İster istemez bu çiftçinin cebinden giden bir ürün oluyor. Niye? Sökülen pancar mutlaka fire veriyor. Fire verince de çiftçinin cebinden zayi oluyor, gidiyor. Onun için fabrikalar biraz daha buna ehemmiyet gösterip, şu anki randevuları hızlandırmaları lazım. Kasım ayının 15'inden sonra ilimizde her dakika saniye kar beklenmektedir. Araziye girilmeme durumu var. Araziye girilse bile artık soğuklar geliyor, söküm zorunlu hale geldi. Ondan dolayı da şu an çiftçimiz pancar eken çiftçilerimiz mağdur. Bunun önlenmesi lazım. Pancara bu sene düzenli bir fiyat verilmedi. Çiftçi şu an serzenişte, para kazanmıyoruz diye."

"PANCARIN TOHUMU PAHALI, SADE TOHUMU BİR TONA TEKABÜL EDİYOR"

Pancar üretiminin zor ve meşakkatli olduğuna vurgu yapan Oda Başkanı Açıkgöz, girdi maliyetlerindeki artışlar, verilen fiyat ve yaşanılan sorunların çiftçiyi pancar üretiminden uzaklaştırdığını belirtti. Açıkgöz, açıklamasında şunları kaydetti:

"2024 yılında belki biraz daha düşecek ekim. Ekim düşünce, bu da iyi bir alternatif ürünümüz ilimizin. Üç tane fabrikamız var. Çiftçimizi tarlasından çıkartmadan fabrika yetkililerimiz biraz daha emniyet gösterip, çiftçinin pancarını alıp, eğer stok yapılacaksa fabrikalarda yapılması lazım, fabrikalardan üretim devam etmesi lazım. Fabrikalarda saha yok diye çiftçinin pancarınıda arazide tutmamaları lazım. Yağış olduğunda çamurlu gider. Çamurlu gittiğinden dolayı fire düşerler. Bu da çiftçiye gerçekten zul olur. Niye zul olur? Pancar zor bir ürün, 7 kez sulanıyor, çapalanıyor, sökümü zor, ekimi zor. Pancarın tohumu pahalı, yani bir ekimde sade tohumu bir tona tekabül ediyor, yaklaşık. Bu çiftçiyi pancar ekiminden uzaklaştırıyor. Bizim de alternatif ürünümüzün biri budur. Bunu mağdur etmemeleri için bir an önce çiftçimizin elinden pancarları alıp kendi sahalarında bekletmeleri lazım. Yozgat'tan Sorgun'a giderken yol boyunda ne kadar sökülmüş pancar var görürsünüz. Bu da çiftçinin cebinden giden para demektir, bunu çözülmesi lazım."

"ÇOĞU SÖKTÜ, TARLALARDA BEKLİYOR"

Yozgat'ın Bahçeci Köyünden Mehmet Ali Kaplan isimli çiftçi de şunları anlattı:

"Pancar işleriyle, ekin, bahçe falan bu işlerle uğraşıyorum köyde. Yol kağıtları alamıyoruz, pancarımız şu anda bu şekilde kaldı, geç kaldık bizde. O yönünden biraz mağduruz. Randevuda sıkıntı var. Hasat yapıyoruz ama teslimatta sorun var. Çoğu söktü, tarlalarda bekliyor. Biz de yol kağıdını alamadığımız için biz de sökemedik, böyle bekledik. Herhangi bir yağmur, yaş olduğunda tamamen zor durumda kalacağız."